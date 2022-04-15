Шуша является сердцем азербайджанской культуры, ваша страна вернула свое сердце

Day.Az представляет эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром культуры Узбекистана, народным артистом Озодбеком Назарбековым.

- История отношений Азербайджана и Узбекистана уходит своими корнями в далекое прошлое. Народы Узбекистана и Азербайджана объединяют схожие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия, тюркские корни. Неоднократно в наших странах проходили Дни культуры братских народов. Какие мероприятия планируется провести в ближайшее время в сфере дальнейшего развития культуры между нашими странами?

- Впервые мы встретились с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым на саммите ТЮРКСОЙ в Хиве. С этого дня мы стали друзьями. Думаю, что это мероприятие стало самым плодотворным для азербайджанского и узбекского народов. С тех пор мы вместе участвовали во многих культурных мероприятиях. В частности, по приглашению Анара Керимова мы приняли участие в юбилее Низами Гянджеви в Баку. По нашему приглашению министр культуры Азербайджана принял участие в мероприятиях в Ташкенте.

Однако посетить Шушу не удалось. Должен подчеркнуть, что город Шуша является не только культурным центром Азербайджана, но и его "сердцем духовности". Я в первую очередь намерен посетить этот город. Должен подчеркнуть, что история народов Азербайджана и Узбекистана уходит корнями в глубокую древность. В мире поэзии Хазрат Навои так писал о Низами Гянджеви: "Нелегко стоять на этой арене, тягаться с Низами".

И через это описание Навои признает, насколько велик Низами Гянджеви, хотя и сам он - великий человек. Можно сказать, что это дань уважения азербайджанскому народу. Это значит, что наши дружеские отношения и уважение друг к другу настолько сильны, что на них не могут повлиять географические границы. Потому что наши души близки, а сердца - едины! Я ощутил это, когда побывал в Азербайджане, где мне казалось, что я иду по земле своей родины. Приветствия, еда и обычаи настолько похожи, что в этом нет никаких сомнений. Как певец я должен признать, что наши свадьбы никогда не проводились без азербайджанских песен. И я был свидетелем того, что ни одно азербайджанское мероприятие не проходит без нашей песни "Бяри Гяль".

Это означает, что наши культуры - общие, и они являются выражением взаимной любви и уважения двух народов. И с этим мы сталкиваемся ежедневно. Налажено сотрудничество Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, ректором которого я являюсь, с Азербайджанской национальной консерваторией. Я лично дал институту задание провести исследование о связях азербайджанского искусства - мугама и узбекского макома, у которых разное направление, но один корень. Я дал это задание потому, что еще никто не проводил научных работ по этому вопросу. И, конечно же, мы издадим об этом книгу.

В этом году фестиваль "Маком" пройдет в Бухаре. В рамках фестиваля состоится научная конференция, и мы поговорим о пользе мугама и макома для двух народов и о том, как они будут способствовать дальнейшему развитию этой сферы.

- В Баку установлен памятник Алишеру Навои, в Ташкенте - Низами Гянджеви. Ташкентский государственный педагогический университет носит имя Низами Гянджеви. Труды Алишера Навои тщательно изучаются историками нашей страны, а оригиналы его произведений, переведенные на азербайджанский язык, бережно хранятся в Институте рукописей. Можно с особой гордостью отметить тот факт, что в 1902 году в Азербайджане впервые было издано переведенное на азербайджанский язык произведение великого мыслителя "Мухакамат ал-лугатайн". Как Вы расцениваете вклад Алишера Навои и Низами Гянджеви в общемировую культуру?

- В то время как Низами Гянджеви заложил основу поэзии тюркских народов, Навои подчеркивает, что был чрезвычайно вдохновлен его творчеством и будет его продолжать. На самом деле, он неоднократно говорил, что создал свою работу "Хамса", вдохновленный "Хамсе" Джами и Гянджеви. В общем он доказал, что тюркские языки не менее важны, чем персидский. И начало этому положил, естественно, Низами Гянджеви. Эти две великие личности дополняют друг друга, а значит, тюркскую поэзию невозможно представить без Гянджеви и Навои. Хазрат Навои неоднократно говорил, что его вдохновил на творчество Низами Гянджеви. В то же время должен сказать, что наука, которую Гянджеви не закончил при жизни, или которую он начал, завершил Хазрат Навои.

- Как известно, народы Узбекистана и Азербайджана очень любят слушать и исполнять песни другу друга. Творчество каких наших певцов и писателей, деятелей искусства Вам больше всего по душе как известному исполнителю, народному артисту Узбекистана? В Вашем репертуаре есть азербайджанские композиции?

- Откровенно говоря, стиль пения на азербайджанском языке очень сложен. Он требует отдельного внимания и даже отдельной школы. Я несколько раз пробовал петь на азербайджанском языке и понял, что для этого мне потребуется отдельная школа.

Я также был свидетелем того, как в Азербайджане любят и слушают наши песни. В Азербайджанской национальной консерватории учится узбекский студент. Он пел азербайджанские песни, а учителя попросили его исполнить узбекские песни. Мы были свидетелями того, насколько азербайджанцы интересовались узбекским искусством и узнали, что узбекскую школу пения также нужно изучать отдельно. Я люблю азербайджанское искусство, мы с юности любим и слушаем Полада Бюльбюльоглу и Зейнаб Ханларову. Песни этих певцов звучат на наших свадьбах. Весь узбекский народ отзывается о них с одинаковым уважением. Ботира Зокирова, Фарруха Зокирова и Насибу Абдуллаеву также любят и слушают в Азербайджане.

- Культура и традиции, национальная кухня Узбекистана широко представлены в рамках различных проектов в Азербайджане. Какие инновации предлагаются для более глубоко изучения истории и искусства Узбекистана в Азербайджане и Азербайджана - в Узбекистане?

- У меня много друзей в Баку, и мы поддерживаем с ними регулярные контакты. Поэтому каждый раз, когда посещаю Азербайджан, всегда предпочитаю азербайджанские национальные блюда. Каждый раз убеждаюсь, что эта еда - от долмы до плова - такая же родная для меня. Точно так же, когда азербайджанцы посещают нашу страну, они предпочитают каждый день есть узбекский плов. Они подчеркивают, что плов хорош не только тем, что он вкусный, но и тем, что родной.

Поэтому мы любим национальную кухню друг друга, и это направление необходимо развивать. К сожалению, такие кухни есть только в центральных городах. Думаю, нам стоит развивать кулинарную культуру наших народов и в других городах наших стран. Потому что узбеки считают азербайджанскую кухню такой же родной, как и свою. Например, в Андижане есть азербайджанский ресторан, где только один человек - азербайджанец, а весь остальной персонал - узбеки. Несмотря на это, они готовят отменную еду, так как относятся к этому с любовью и душой. Говорят, что недавно в Азербайджане открылся центр узбекского плова, где готовят плов по-кокандски, по-самаркандски, по-андижански, по-бухарски, по-ташкентски, и он ничем не отличается от плова, который готовят в Узбекистане. Я как министр культуры поддерживаю это и считаю необходимым развитие и в этом направлении.

- Вы поделились добрыми воспоминаниями об Азербайджане, отметили единение наших братских народов. В заключение хотелось бы, чтобы Вы обратились из Ташкента к своим азербайджанским друзьям в Баку.

- Я очень люблю историю и каждый раз, когда читаю о жизни наших предков, деятелей культуры или науки, всегда вижу, что есть что-то связанное с Азербайджаном. И никогда не видел даже самого маленького негативного высказывания об Азербайджане. Наши два народа, две нации всегда были дружны, и эта традиция продолжается и по сей день. Я поздравляю азербайджанский народ с Победой в Отечественной войне. Это был болезненный вопрос, который длился десятилетиями. Город Шуша является сердцем азербайджанской культуры. Азербайджан вернул свое сердце, и я считаю это большой победой. Желаю азербайджанскому народу процветания и всего наилучшего, радости и успехов. Всего того, чего желаю узбекскому народу, желаю и азербайджанскому народу! Прежде всего, пусть наша нерушимая дружба будет длиться вечно. Мы являемся свидетелями развития наших народов. Можно сказать, что период пробуждения тюркских народов начался на основе взаимной поддержки. Мы, тюркские народы, дважды смогли явить миру Ренессанс, и сегодня весь мир нуждается в третьем пробуждении.

И в этом пробуждении желаю, чтобы вклад узбекских и азербайджанских ученых, руководителей и деятелей культуры был очень значимым.

Спасибо, будьте здоровы!