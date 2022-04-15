Рабочая группа по вопросам разминирования Карабаха провела очередное заседание

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В нем приняли участие представители Агентства по разминированию, Кабинета министров, МИД, министерств экономики, обороны, МЧС и Государственной пограничной службы (ГПС).

На заседании с участием представителей соответствующих государственных органов была представлена информация о выполнении работ по очистке территорий от мин и взрывных устройств в рамках утвержденного Кабмином плана мероприятий о деятельности по разминированию. Была представлена информация о деятельности по гуманитарному разминированию, проводимой Агентством по разминированию на освобожденных землях, о том, что с 10 ноября 2020 года до 14 апреля 2022 была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 8 372,9 гектара, обнаружены 30 572 мины и неразорвавшихся боеприпаса, а в период с 1 по 14 апреля текущего года были очищены 506,4 га, обнаружены и обезврежено 595 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Прошли обсуждения завершенных и продолжающихся в настоящее время проектов по разминированию на основании поступивших в Агентство обращений.

Было отмечено, что в апреле на территории Тертерского и Зангиланского районов от взрыва мин пострадали два человека, один из которых мирный житель, а другой - военнослужащий.

Согласно информации об операциях по разминированию, проводимых министерством обороны, в период с 1 по 14 апреля текущего года спецподразделения инженерных войск минобороны очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию общей площадью 492,06 гектара в Агдамском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Шушинском, Ходжалинском и Ходжавендском и районах, был обнаружен 71 неразорвавшийся боеприпас. Из проектов, утвержденных планом мероприятий, 19 уже завершены, а работы по 14 проектам продолжаются. В целом министерством обороны завершена очистка территории площадью 15 026 гектаров, обнаружены и обезврежены 17 635 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с увеличением числа механических минных машин в целях поддержки гуманитарной деятельности было отмечено, что до конца месяца ожидается получение 13 машин MEMATT производства Турецкой Республики.

Согласно информации о разминировании, проведенной МЧС, до 13 апреля текущего года в Агдамском и Физулинском районах были очищены территории общей площадью 1 014 872 квадратных метра, обнаружены 4 097 мин и неразорвавшихся боеприпасов. К очистке территорий от мин привлечены 50 сотрудников МЧС.

Также информацию о работах по разминированию представила Государственная пограничная служба. Так, в апреле 2022 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 69 гектаров, обезврежены 38 мин и неразорвавшихся боеприпасов (с ноября 2020 года по 13 апреля 2022 года очищены территории площадью 775 гектаров, обнаружены и обезврежены 3 102 мины и неразорвавшихся боеприпаса).

Была подчеркнута важность тренингов для инструкторов в этой области, проведенных Агентством по разминированию для представителей соответствующих подразделений министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы

Агентство по разминированию сообщило об исследовании минных полей с помощью технологии RAMS (Remote Aerial Minefield Survey). Было отмечено, что за прошедший год с помощью искусственного интеллекта исследовано 18 тысяч гектаров территорий в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Тертерском и Губадлинском районах. Программное обеспечение технологии на основе искусственного интеллекта имеет возможность обновлять память в соответствии с данными по новым обнаруженным на территориях объектам. Кроме того, программа искусственного интеллекта обеспечивает применение различных методологий очистки в зависимости от уровня загрязнения территорий.

Особое внимание было уделено важности продолжения информационно-просветительской деятельности о минной опасности.

На заседании с участием представителей соответствующих государственных структур состоялся обмен мнениями по другим текущим вопросам деятельности Рабочей группы, были проанализированы пути их совместного решения.

Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.