Брюссельская встреча является политической победой Азербайджана

Брюссельская встреча прошла под диктовку Азербайджана. Сбалансированная внешняя политика Азербайджана, проводимая на протяжении многих лет, дает свои положительные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал SİA ветеран первой Карабахской войны, политический эксперт Эльшад Гасанов.

Он отметил принятие на встрече в Брюсселе, состоявшейся 6 апреля, пяти принципов, предложенных Азербайджаном.

"Армения была вынуждена принять эти пункты. Прошедшую совместную трехстороннюю встречу можно считать политической победой Азербайджана. Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте после брюссельской встречи показывает, что он пытается объяснить народу, что нужно жить в мире с соседями. Руководство Армении понимает, что если страна будет жить в мире с Азербайджаном и Турцией, то она будет экономически развиваться", - отметил Гасанов.