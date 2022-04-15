Очередное проявление уважения к религиозным ценностям

Президент Ильхам Алиев 11 апреля принял участие в открытии нового административного здания Азербайджанского института теологии.

Съемочная группа Trend TV ознакомилась с новым зданием, а также узнала о впечатлениях преподавательского и студенческого коллективов института, передает Day.Az.

Преподаватели и студенты выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за большую поддержку религиозной сферы в Азербайджане, самые современные условия, созданные в новом здании.

Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов отметил, что в институте преподаются знания обо всех крупных мировых религиях.

"Это в свою очередь является проявлением уважения азербайджанского государства в лице Президента Ильхама Алиева к существующим в нашей стране религиозным традициям. Основной целью института теологии является преподавание нашим студентам знаний о религии на научной основе, вне суеверий и радикализма, в соответствии с современной эпохой. Как отметил Президент Ильхам Алиев, толерантность - это наш образ жизни. Азербайджанские традиции мультикультурализма сегодня изучаются и преподаются в зарубежных университетах", - добавил Ширинов.