Баку и Тбилиси обсудили новые сферы сотрудничества

Грузия и Азербайджан обсудили такие области сотрудничества, которые требуют большего внимания обеих сторон, сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинское министерство.

По словам Давиташвили, необходимо более активное сотрудничество между двумя странами в таких областях, как цифровая трансформация и туризм.

"Есть такие области, как энергетика и транспортные коммуникации, где Грузия и Азербайджан имеют большой опыт тесного сотрудничества", - сказал министр.

Он отметил, что необходимо привлекать больше инвестиций в туристический сектор, особенно в его инфраструктуру.

"Реализация совместных проектов в сфере туризма внесет свой вклад в регион в целом", - сказал Давиташвили.

Отметим, что Леван Давиташвили находится с двухдневным официальным визитом в Азербайджане. В состав делегации входят заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе, советник премьер-министра Иосеб Ткемаладзе, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе и генеральный директор Грузинской корпорации нефти и газа Георгий Бахдадзе.