Джейхун Байрамов рассказал новому послу ОАЭ о восстановительных работах в Карабахе

15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в Азербайджане Мухаммеда Аль-Блуши.

Как сообщили Day.Az в МИД, посол вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Министр отметил, что за последние 30 лет связи между Азербайджаном и ОАЭ, основанные на исторических, культурных, религиозных связях, прошли важный путь развития. Было отмечено, что между двумя государствами существует политический диалог на высоком уровне, осуществляется взаимовыгодное сотрудничество как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях.

Посол передал приветствия министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайана. Он отметил, что за время своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в ряде сфер, в том числе в областях альтернативной энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, туризма, горнодобывающей промышленности, свободных экономических зон и др.

Джейхун Байрамов проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, а также о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией и позиции Азербайджана по дальнейшему развитию региона в условиях мира и спокойствия.

Была выражена уверенность в том, что деятельность посла Мухаммеда Аль-Блуши послужит дальнейшему укреплению связей между Азербайджаном и ОАЭ, подчеркнута готовность азербайджанской стороны оказать в данном контексте всю необходимую поддержку.