Али Асадов и министр экономики Грузии обсудили сотрудничество в ряде сфер

15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами в различных направлениях, подчеркнута важность совместных проектов.

Были обсуждены перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.