https://news.day.az/politics/1453685.html Али Асадов и министр экономики Грузии обсудили сотрудничество в ряде сфер
Али Асадов и министр экономики Грузии обсудили сотрудничество в ряде сфер
15 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами в различных направлениях, подчеркнута важность совместных проектов.
Были обсуждены перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.
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