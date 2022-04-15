В Баку отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Палестиной

15 апреля 2022 года в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Палестиной.

Как сообщили Day.Az в МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД Азербайджана, посол Палестины в Азербайджане, а также сотрудники посольства, руководящие лица ряда высших учебных заведений, функционирующих в Азербайджане.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев сказал, что установление дипломатических отношений между двумя странами 15 апреля 1992 года стало знаменательным событием. Он отметил, что Палестина является одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном после восстановления его независимости, что является примером дружбы и солидарности. Сказав, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Палестиной, Рзаев подчеркнул, что между двумя странами существует успешное сотрудничество и в рамках международных организаций. Заместитель министра выразил уверенность, что опирающиеся на прочную солидарность азербайджано-палестинские отношения и впредь будут успешно развиваться как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Выступивший затем посол Палестины Нассер Абдул Карим Абдул Рахим поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Палестиной. Он отметил, что на протяжении этого периода отношения между двумя странами успешно развиваются в рамках принципов солидарности, дружбы и взаимоуважения. Также была еще раз подчеркнута поддержка Палестиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Нассер Абдул Карим Абдул Рахим с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Палестина сотрудничают не только в двустороннем формате, но и в рамках ряда международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения. Посол пожелал мира, благополучия и процветания обеим странам и народам и выразил наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан.

В завершение мероприятия участники ознакомились с фотовыставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Палестиной.