"Армении следует признать, что Карабах - это Азербайджан"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Нежелание Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, признать нашу территориальную целостность, отказавшись от претензий на Карабах, с каждым днем наносят ей все больший урон - чем дольше тянет Ереван, тем беднее становятся армяне. Тем временем они постепенно начинают просыпаться и понимать новые реалии, сложившиеся после окончания Второй Карабахской войны и уже задумываются о том, что пора согласиться на начало переговоров. Как следствие, недавно армянская сторона практически приняла предложенные Азербайджаном 5 базисных принципов будущего мирного договора и готова начать процесс демаркации и делимитации границ.

Одним из таких проснувшихся и прозревших армян стал националист, бандит и экс-министр Арсен Аваков, который открыл глаза и призвал армян признать Карабах в составе Азербайджана и не тянуть с этим делом.

По словам Авакова, во избежание будущей потенциальной большой трагедии, Армении стоит внимательно посмотреть, перешагнуть, может быть, через свои беды и проблемы, и договориться с Азербайджаном напрямую. Аваков также считает, что Армения должна оторваться от России и примкнуть к Западу, так как "иметь гарантом европейцев, намного лучше".

"Только выбирать в гаранты Макрона и Францию, Евросоюз и США. Нужно пройти сквозь тяжелые компромиссы и консенсус. Премьер-министр Армении должен собрать оппозиционные силы, без видеокамер посадить их в кабинете и сказать: "ребята, вот такая ситуация, давайте консенсусом поддержим какое-либо решение". Я считал и считаю, что в Армении очень много умных людей, а пятую колонну нужно научиться отсекать. Договорившись между собой, имеешь сильную позицию и в переговорном процессе. Тем более, что такого лоббизма, как у армян, мало где встретишь, правильно пользоваться надо", - сказал Аваков.

Подобное признание Арсена у нас не вызывает удивление, ибо другого выхода у армян, кроме как признать территориальную целостность Азербайджана, нет. Пока Ереван будет тянуть, экономическая ситуация в Армении будет лишь ухудшаться. Стоит вспомнить недавний отчет Всемирного банка, в котором говорилось, что каждый третий гражданин Армении будет нищим.

Обычно представители армянской диаспоры, где бы они не находились, пытаются продвинуть больную армянскую повестку о несуществующих "арцахах" и другие невозможные глупые идеи, но факт того, что Арсен прозрел, говорит о том, что тяжелая экомическая ситуация постепенно излечивает армян, которые сами виноваты во всех своих бедах ввиду своего непоятного упрямства. Видимо экс-министр, наслышался жалоб от друзей и родственников, проживающих в Армении.

Считаем, что вслед за Аваковым, всем армянским лоббистам, агентам и обществу следует переосмыслить существующие реалии, вынести уроки из истории, наверстать годы, потраченные впустую на агрессию и присвоение чужого, начав делать что-то полезное для своей нации. В противном случае Армения никогда не вылезет из болота, в которое она себя погрузила. Это последний шанс для армян. Долго рука помощи не будет протянутой.