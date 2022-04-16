Министры обороны Турции и Украины провели телефонный разговор

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и его украинский коллега Алексей Резников провели телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Турции, в ходе телефонного разговора Акар подчеркнул важность немедленного прекращения огня.

Он отметил важность эвакуации турецких граждан по суше и по морю, добавив, что должны быть созданы условия для безопасного возвращения в Турцию торговых судов, ожидающих в украинских портах.