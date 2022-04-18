Вся деятельность Минской группы ОБСЕ - это переливание из пустого в порожнее

В начале 1990-х годов Армения оккупировала 20% территорий Азербайджана. Для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ. К сожалению организации не удалось сделать ровным счётом ничего для выполнения четырех резолюций ООН, которые подразумевали вывод оккупационных сил с захваченных территорий.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

"МГ ОБСЕ запомнилась разве что туристическими поездками в зону конфликта. Минская группа использовалась не по назначению, её КПД был крайне низок. Никакого давления на страну-агрессора не оказывалось, никаких санкций не вводилось, ни одного заявления с осуждением Армении не было сделано", - напомнил он.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан благодаря героизму военнослужащих решил карабахский вопрос самостоятельно.

"Отражая очередную провокацию Армении на линии соприкосновения Азербайджан перешёл к контрнаступательным действиям и положил конец застарелому конфликту. Спустя 44 дня боевых действий Армения была вынуждена капитулировать. В армянской армии число дезертиров превысило 10 тысяч. Азербайджан добился исторической победы, возможно самой главной за время независимости страны", - полагает эксперт.

Вердиев приветствует большую активность ЕС в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией..

"После трёхсторонней встречи в Брюсселе Азербайджан и Армения стали ближе к подписанию мирного соглашения. Ереван принял базовые принципы по мирному договору, предложенные Баку. Это означает, что Армения де-факто отказывается от территориальных претензий в отношении Азербайджана. То есть, Азербайджан за полтора года достиг больше результата, чем МГ ОБСЕ за 30 лет своей деятельности", - подытожил Адалят Вердиев.

Абдул Керимханов