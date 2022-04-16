Карабах очищают от мин

В Азербайджане продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии под командованием Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горной и на труднопроходимой местности.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 15 апреля было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 492 гектара земель.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий. В целом было обнаружено и уничтожено 6 095 противопехотных и 2 172 противотанковые мины, а также 9 368 неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия сконцентрированы на разминировании населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных землях продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, кроме того, проводятся другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению, говорится в сообщении минобороны.