Координационный штаб обсудил дальнейшие шаги восстановления Карабаха

Под председательством главы Администрации Президента, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Day.Az, руководитель штаба Самир Нуриев отметил задачи, поставленные в ходе совещания по итогам первого квартала года, проведенного под председательством Президента Азербайджана, подчеркнув, что эти задачи станут основой деятельности Координационного штаба на следующий год.

В повестку заседания вошли различные вопросы, вытекающие из предстоящих краткосрочных и долгосрочных целей, в связи с чем были заслушаны соответствующие доклады, а также проведены обсуждения, связанные с оценкой экономического потенциала освобожденных территорий, устойчивым заселением, занятостью, перспективами экономического развития и другими вопросами.

Затем были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из Шушинского совещания членов Кабинета министров и Координационного штаба, состоявшегося 2 марта, в том числе вопросы градостроительства, водоснабжения в связи с приближением летнего сезона, восстановления памятников культуры и истории и другие вопросы, определены дальнейшие шаги в связи с выполнением поставленных задач и даны соответствующие поручения. Было отмечено значение целенаправленной и системной деятельности в решении всех вопросов, в том числе координации между структурами, а также со специальными представителями Президента Азербайджана.

В заключение заседания руководитель штаба Самир Нуриев подчеркнул важность обеспечения оперативности деятельности Координационного штаба для осуществления в соответствии с поручениями Президента Азербайджана деятельности по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях в централизованном порядке.