Гостелевидение России используется выкормышами Симоньян для антиазербайджанской пропаганды

Ставшая рупором армянской пропаганды в российском медиа-поле Маргарита Симоньян использует посредством своих выкормышей государственное телевидение России. Оголтелая антиазербайджанская пропаганда выходит за все рамки приличия, при этом продолжает регулярно транслироваться на российских телеканалах.

Смотря эфиры проармянских пропагандистов на российском телевидении во время 44-дневной войны, можно было буквально ежедневно видеть, как ухудшалось их состояние вместе с успешным наступлением азербайджанской армии. Антиазербайджанская болтовня продолжалась буквально каждый день, причем придуманные темы и дезинформация с каждым днем становились все нелепее и смешнее. Даже после войны, все эти соловьевы, багдасаровы, шейнины и другие при любой возможности пытаются найти и пустить фейки про Азербайджан.

И вот спустя довольно приличное время "тишины" в эфире очередного российского шоу "Кто против?" появился некий крендель армянского происхождения Араик Степанян, именуемый "президентом Академии геополитических проблем".

Степанян в свойственной манере всех сомнительных лиц на российском ТВ с фамилией на -ян, принялся на своем ломанном русском доказывать зрителям, что армяне в Карабахе якобы воевали с некими террористами и осмелился назвать Азербайджан и Турцию "террористическими интернационалами".

Хотелось бы, в первую очередь, поговорить о психической неуровновешенности этого очередного бестолкового Араика. Какие террористы на стороне Азербайджана? Этот фейк был проработан и вбрасывался в мировые СМИ на деньги армянского лобби с целью очернить Азербайджан, а также скрыть факт того, что Армения, напротив, использовала боевиков из Ливана и всего Ближнего Востока.

Ложь про неких "наемников", "боевиков" и "террористов" порой доходила до абсурда и армянская активность давала осечки. Например, один из фейков вскрылся, когда в СМИ разошелся снимок убитых неизвестных, которые представлялись как "воевавшие за Азербайджан". Впоследствии выяснилось, что это сирийские боевики, убитые далеко от Южного Кавказа - одного из т.н. "погибших в Карабахе" опознал на фото его дядя, с возмущением написавший в соцсетях о том, что это его племянник. Фотографию, кстати, распространяли официальные лица Минобороны Армении. На самом деле же, мужчина погиб во время турецкой операции "Коготь тигра" на территории Ирака.

И таких идиотских попыток выдать желаемое за действительное было десятки, если не сотни.

В период войны мы писали о том, как ливанские террористы воевали на стороне Армении против Азербайджана, предупреждали о том, что переброшенные в Армению боевики превращаются в угрозу и для соседних стран. Даже судимые в Баку граждане Ливана подтвердили все факты армянского террора. Есть много доказательств и свидетельств. Перечислять все мы не будем, потому что все и так всё прекрасно знают. Азербайджан одержал Победу не только над армянским фашизмом, но и над международным терроризмом.

Во время войны и после нее неоднократно было доказано, что боевики и международные террористы вооют на стороне Армении. На данный момент времени это уже превратилось в аксиому. Поэтому, что за ересь пытается спустя 2 года после завершения войны и завершения карабахского конфлитка нести Степанян, непонятно. Если на Южном Кавказе и есть "террористический интернационал", так это сама Армения.

Азербайджан - мирного государство. Это доказывает как минимум тот факт, что долгие годы наша страна придерживалась мирного пути разрешения конфликта и вела переговоры. Но, как известно, постоянные выходки и провокации лидеров Армении на протяжении трехдесятилетий торпедировали этот переговорный процесс, чтобы как можно дольше удержать статус-кво, вопреки резолюциям ООН, гласившим, что Армения незамедлительно должна вывести оккупационные войска с территорий Азербайджана. Напротив, геноцидальные преступления совершали именно армянские военные.

Во время Первой карабахской войны, они убивали мирных жителей, женщин и детей. Например, 6 февраля 1992 года армянские военные подразделения в городе Ходжалы с 7-тысячным населением осуществили акт геноцида. Во время нападения на город военных подразделений здесь было всего около трех тысяч человек, потому что из-за нахождения города в блокаде более 4 месяцев большая часть населения была вынуждена его покинуть. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Все это было воплощено в жизнь армянскими военными с особой беспощадностью и немыслимым зверством. Это лишь один из эпизодов многочисленных военных преступлений Армении. В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения.

Во время Второй карабахской войны, армянские агрессоры совершали ракетные обстрелы по мирным жителям Гянджи и Барды. Причем били именно по густонаселенным улицам, где нет военных объектов, ночью, пока все спали. Терпевшая по всем фронтам поражение армянская оккупационная армия таким образом хотела отомстить, убив как можно больше мирных жителей. Использовалось также запрещенное оружие и боеприпасы. После окончания 44-дневной войны, армянские диверсанты попытались устроить теракты. Все эти факты выявлены, задокументированы и доказаны.

Список преступлений армянских боевиков настолько велик, что перечислять совершенные ими злодеяния просто не хватит времени. Это мы еще не рассказали о террористах "Сасна-црер", фашисте Гарегине Нжде, которого пытаются героизировать в России и многих других убийц и военных преступников.

Поэтому Степаняну, открывая свой поганый рот, стоило бы сначала подумать, что он собирается говорить. Полнейшую чушь, кстати, он несет не впервые. Все настолько плохо с этим Араиком, что его как-то выгнал сам Владимир Соловьев, кстати из этой же передачи "Кто против?". Во время эмоционального диалога Степанян устроил истерику и напал на журналиста Грэга Вайнерна, в результате чего началась драка. В прямом эфире участники драки обливали друг друга водой, матерились.

Момент драки был опубликован в ныне удаленном канале Соловьева в YouTube. В выставленном отрывке Степанян выкрикивал недопустимые для телеэфира фразы касательно еврейского народа. Этот "эксперт" является не только тюркофобом, но и антисемитом. Например, он считает, что т.н. "геноцид армян" был "заказан еврейской англосаксонской мафией", о чем не раз упоминал в своих "экспертных оценках".

На дурное поведение Степаняна часто обращают внимание. Например, как заметил сайт natroix.ru, Араик неизменно восседает на той части скамеек, где располагаются прокремлевские политологи. Он, не жалея душевных сил и голосовых связок, выступает сольно и вступает в дискуссии с оппонентами по студии, отмечало издание.

Natroix.ru также напомнили, что Степанян и его братья участвовали в карабахской войне и даже находились в свое время во всесоюзном розыске после нападения на воинскую часть с целью захвата оружия. Тогда погибло несколько военнослужащих. На совести Степанянов были и другие нападения на солдат и мирное население в Карабахе. Причем убивали они российских военных и мирных азербайджанцев. Один из братьев, Гагик был ликвидирован азербайджанской стороной, о судьбе второго, Баграта, ничего неизвестно. Араик же перебрался из Закавказья в город на Неве, где неплохо обустроился, стал "политологом" и "ярым патриотом русского народа". Он даже умудрился защитить диссертацию и стал кандидатом философских наук, однако ума и совести так и не набрался.

Совершенно идиотский случай, когда террорист пытается осудить других в "терроризме". Лучше бы постеснялся своего прошлого. А каналам России давно уже пора ставить фильтр на количество армянских "экспертов". Позорят российские СМИ да и только...