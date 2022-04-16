Спасенные в Тунисе граждане Азербайджана будут эвакуированы

16 апреля 2022 года судно, плывшее под флагом Экваториальной Гвинеи в направлении Мальты, потерпело крушение вблизи тунисского города Габеш из-за непогоды. На борту находились два гражданина Азербайджана.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, члены экипажа судна были спасены тунисским пограничным судном и госпитализированы.

"Экипаж судна, в том числе граждане Азербайджана, в результате аварии не пострадал. В настоящее время принимаются соответствующие меры по эвакуации наших граждан", - отметили в МИД.