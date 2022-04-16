Вариантов нет: экономические причины отрезвления руководства Армении

Автор: Акпер Гасанов

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Банки Армении намерены присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом стало известно из заявления посла США в Армении Линн Трейси, сообщает издание Hraparak. По ее словам, около месяца назад она провела встречу с армянскими банками, на которой призвала их воздержаться от помощи России.

"США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу", - подчеркнула Трейси. И вот теперь крайне интересно, как же председатель Центрального Банка Армении Мартын Галстян будет объяснять случившееся своим российским коллегам.

В не менее позорную позу поставлен министр экономики Армении Ваган Керобян. С него ведь в РФ тоже спросят. Тем более, что совсем недавно он заявил, что страна начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. Он пояснил, что правительство считает нужным двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС. "С российской стороны есть продвижение в этом направлении", - отметил Керобян.

Тут уместно напомнить, что еще в конце марта было известно о том, что Армения, Казахстан, Кыргызстан отказались принимать таможенные платежи в рублях. От России они будут принимать только доллары. Но при этом платить долларами РФ они не имеют права из-за санкций, поэтому россиянам будут присылать рубли. Об этом говорилось в заявлении на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Республику Казахстан, а также Республику Армения и Кыргызскую Республику собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, - в долларах США", - указывалось в том заявлении.

В общем, чем дальше в лес, тем больше дров. От России, открыто и с попыткой выжать выгоду для себя, отрекаются даже ее союзники по ТС, ЕАЭС, ОДКБ. Но бегство Армении все же носит особый характер. Потому, что эта страна не зря открыто называлась форпостом России на Кавказе. Степень зависимости РА от РФ - невероятная. Россия - ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле около 30%.

У Армении, по сути, нет ничего своего. К примеру, ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения". Кроме того, на основе концессионного договора (сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы) с 1 июня 2008 года функционирует дочерняя компания ОАО "РЖД" - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Всего ОАО "РЖД" инвестировало в развитие армянской железнодорожной инфраструктуры порядка 300 миллионов долларов.

Сейчас и "Газпром" и "РЖД" находятся под западными санкциями. Что, естественно, не может не сказываться на Армении. Так что, и без того самая бедная страна региона рискует столкнуться с новыми колоссальными проблемами. И именно этим и объясняются, в том числе, все последние действия руководства РА. Внезапно "прозревший", превратившийся в "голубя мира" премьер-министр РА Никол Пашинян всего лишь просчитал все существующие экономические риски.

Подсчитал, возможно прослезился, и принялся ратовать за скорейший мир с Азербайджаном, за открытие границ с Турцией. Как видим, противостоять ему пытается ориентированная на РФ оппозиция, главным образом состоящая из сторонников второго президента Роберта Кочаряна, который официально работал в крупной российской корпорации.

Мотивы Седраковича понятны. Он жаждет смены власти, видя себя во главе РА. И потому он готов использовать любой "повод" для критики Никола Пашиняна. В итоге, мы сейчас видим очень много заявлений и обвинений в адрес Пашиняна, которого традиционно уже называют капитулянтом и предателем. При этом, истина состоит в том, что нет у РА поля для маневра.

Западные санкции уже самым серьезным образом сказались на российской экономике. Чем все это закончится для Армении, столь тотально зависящей от РФ, несложно подсчитать. А тут еще и США настоятельно указывают на политические последствия попыток официального Еревана "пробежать между струек". Вовсю уже звучат разговоры о возможности введения санкций и против РА.

В итоге, мы уже видим, как вынужденно меняется позиция Армении. Попытка усидеть на двух стульях, столь далеко находившихся друг от друга, закончилась провалом. Впору иронизировать на тему "жидкого стула" у руководства РА, в столь сложных для них условиях. При этом очевидно и то, что именно понимание того, что незаметно подкрался северный пушной зверек, и вынуждает Пашиняна требовать ускорения процесса налаживания отношений с Азербайджаном и Турцией.

Изначально было понятно, что потеря турецкого рынка (с более чем 80 млн потребителей) - это ощутимая потеря для экономики Армении, особенно для сельскохозяйственного сектора. Да и вообще, в Баку и Анкаре предлагают совершенно конкретные пути вывода РА из болота, в которое она сама себя завела почти тридцать лет назад. Нужно всего лишь продемонстрировать готовность перейти от слов к делам на пути к установлению мира, отказа от территориальных претензий к Азербайджану .