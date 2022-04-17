Грузинская делегация почтила память жертв гянджинского террора

Делегация грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров почтила память наших соотечественников, погибших в результате обстрела из запрещенных видов оружия армянской армией мирных жителей в городе Гянджа 11 и 17 октября.

Как передает Day.Az, гости возложили цветы к месту, где произошел кровавый теракт.

Было отмечено, что террористический акт, совершенный во втором по величине городе Азербайджана Гяндже, является новой страшной трагедией, совершенной против азербайджанского народа после Ходжалинского геноцида. Из-за того, что виновники Ходжалинского геноцида остались безнаказанными, до сих пор совершаются кровавые террористические акты. Ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам со стороны Армении нарушают Женевскую конвенцию и другие международные документы.