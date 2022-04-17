https://news.day.az/politics/1453985.html Армяне расстреливают друг друга в Ханкенди
Армяне расстреливают друг друга в Ханкенди
Чрезвычайное происшествие произошло в Ханкенди. Накануне вечером 53-летний армянин Серго Шакарян, незаконно проникнув на так называемый "второй Центр оперативного управления дорожной полиции Карабаха" открыл стрельбу из автомата АК-74 по осуществляющему службу персоналу.
Как передает Day.Az, "старший инспектор полиции дежурный" Ж.Е. скончался на месте от огнестрельных ранений в области грудной клетки. Затем Серго Шакарян стал преследовать "младшего инспектора Центра", однако последнему удалось скрыться.
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