Армяне расстреливают друг друга в Ханкенди

Чрезвычайное происшествие произошло в Ханкенди. Накануне вечером 53-летний армянин Серго Шакарян, незаконно проникнув на так называемый "второй Центр оперативного управления дорожной полиции Карабаха" открыл стрельбу из автомата АК-74 по осуществляющему службу персоналу.

Как передает Day.Az, "старший инспектор полиции дежурный" Ж.Е. скончался на месте от огнестрельных ранений в области грудной клетки. Затем Серго Шакарян стал преследовать "младшего инспектора Центра", однако последнему удалось скрыться.