Реза Дегати поделился кадрами из города Шуша

Всемирно известный фотограф Реза Дегати снял фильм про город Шуша.

Как сообщает Day.Az, Реза Дегати в своем аккаунте в Инстаграм разместил публикацию о фильме. В публикации на фоне исполненной шехидом Худаяром Юсифзаде песни "Ветен яхшыдыр" (Хороша моя Родина) отражены кадры из города Шуша, снятые с высоты.

В публикации Реза Дегати представил информацию о Худаяре Юсифзаде. Было отмечено, что Худаяр Юсифзаде был выпускником школы искусств имени Бюльбюля в Барде. Во время войны он сражался в боях за освобождение от оккупации Карабаха. Это видео с его исполнением патриотической песни он отправил своей матери за два дня до смерти. Он мечтал стать оперным певцом.

"Сегодня его исполнение звучит в каждом доме в Азербайджане. Поэтому я выбрал эту песню для своего фильма", - отметил фотограф.