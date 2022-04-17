Самое чудовищное после Ходжалинской трагедии кровопролитие было совершено в туннеле Кяльбаджар-Лачин

Организована поездка членов семей 53 гражданских лиц, убитых в туннеле Кяльбаджар-Лачин во время армянской оккупации, на эти территории. Поездка организована Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Этот туннель сыграл роль единственного выхода населения 36 из 145 сел Кяльбаджара. 31 марта 1993 года - в день 75-летия геноцида 1918 года армянские палачи вновь совершили зверское убийство безоружных людей.

Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал заведующий отделом регионального управления и статуса ГКДБВП Санан Гусейнов, передает Day.Az.

Говоря о бесчеловечных зверствах армян против мирного населения, С.Гусейнов сказал: "В туннеле Кяльбаджар-Лачин были убиты 53 гражданских лица, являющихся нашими соотечественниками, 64 человека были взяты в заложники. Среди убитых известно место могилы только одного человека - Ислама Гулиева. Другие жители Кяльбаджара считаются пропавшими без вести. Самое ужасное кровопролитие после Ходжалинской трагедии произошло именно в туннеле Кяльбаджар-Лачин. Сегодня члены семей этих людей, посещая эти места, с глубоким уважением чтят их светлую память".