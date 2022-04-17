Село Фуганлы Джебраильского района

На протяжении почти 30 лет, когда 20% территории Азербайджана находились под оккупацией Армении, армяне наносили ущерб как окружающей среде, так и историко-культурным памятникам Азербайджана.

Оккупанты камня на камне не оставляли от домов мирных азербайджанцев, вырубали леса на захваченных территориях, разрушали древние памятники, не имеющие никакого отношения к армянской истории. Кроме этого, армянские оккупанты многие годы занимались разграблением попавших под их контроль территорий.

Следы вандализма на оккупированных армянами землях можно встретить на каждом шагу. Как передает Day.Az, в представленных АЗЕРТАДЖ фотоснимках наглядно отражаются зверства армян в селе Фуганлы Джебраильского района. Налицо чудовищные преступления армян, при этом не стыдящиеся представлять себя миру как "многострадальный" народ.