https://news.day.az/politics/1454035.html В Азербайджане утилизируют непригодные и просроченные боеприпасы
В Азербайджане утилизируют непригодные и просроченные боеприпасы
Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что процесс утилизации боеприпасов будет осуществлен с 18 по 23 апреля на полигоне Сейфели.
"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.
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