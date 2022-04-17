Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе

Одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной зафиксировано в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована", - сказали в ведомстве.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.