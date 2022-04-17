Вице-президент ICOMOS осмотрела руины Агдама

17 апреля делегация во главе с начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азадом Джафарли вместе с вице-президентом ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО) Зейнабом Гюль Унал посетили Агдам.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе, в поездке также принимали участие старший консультант спецпредставительства Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Араз Иманов и президент "ICOMOS Азербайджан" Садагат Давудова.

В ходе визита были осмотрены комплекс Имарат в Агдаме, Аллея шехидов, Драматический театр, Джума-мечеть, Музей хлеба, Дом шахмат, крепость "Шахбулаг" и мечеть в селе Гияслы.