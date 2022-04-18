Мир считается с новой реальностью в регионе

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

С окончания 44-дневной Отечественной войны прошло почти полтора года - а созданная Президентом Ильхамом Алиевым новая региональная реальность изменила экономическую карту не только Южного Кавказа, но и всей Евразии, а также восприятие нашей страны во всем мире. И даже в Армении.

Война в Карабахе, а вместе с ней и нагорнокарабахский конфликт, завершились. Эксперты, политики и журналисты заговорили о новой реальности, которая сформировалась благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - реальности, в которой нет статуса-кво, каких-то перспектив для разнообразных группировок, называвших себя "республиками" и нет Минских групп, десятилетиями имитировавших бурную деятельность.

Между тем, Президент Ильхам Алиев продолжает дополнять и развивать ту самую новую региональную реальность. Это понятие можно и нужно рассматривать намного шире, чем боевые действия и их политические, военные, экономические итоги.

Глава государства, выступая на днях на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года, отметил что нынешние реалии - это плод не только итогов боевых действий, а стратегии дальнейшей политики по карабахскому направлению и отношениям с Арменией. "Политика, проводимая нами сразу после войны, наша деятельность в международных организациях, связи с крупными государствами в двустороннем формате, а также развитие и события, происходящие в Карабахе и Восточном Зангезуре, привели к таким реалиям", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Действительно, Азербайджан добился того, что в мире сегодня нет ни одной страны или силы, которая не считалась бы с текущей ситуацией. Запад - и США, и Европа - приняли эту реальность, о чем говорят и заявления американских официальных лиц, и помощь в разминировании, оказанная американским правительством нашей стране. Что касается Европы, то безусловно, Брюссельский мирный формат при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, уже приведший к конкретным шагам по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - лучшее подтверждение того, что в Брюсселе приняли текущие реалии.

Созданная и создаваемая транспортно-логистическая инфраструктура в региона приводит к тому, что десятки компаний, бизнесменов и инвесторов из самых разных стран мира, от ЕС до Ближнего Востока интенсифицировали поездки в Азербайджан и переговоры для изучения возможностей подключения к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре. Инвесторы заинтересованы работать в Азербайджане и с Азербайджаном, потому что они доверяют нашей стране и слову ее лидера.

Разумеется, новую реальность в регионе приняли и все соседи нашей страны. Российские подают заявки на участие в проектах на освобождённых территориях. Аналогичный интерес проявляют компании и Ирана, и Турция и даже из Грузии. Неслучайно именно благодаря урегулированию карабахского конфликта на Южном Кавказе появилась перспектива формата 3+3 - Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран. Конечно, выход этого формата на полную мощность - вопрос будущего, но никогда ранее всерьез не обсуждалась, не рассматривалась даже сама потенциальная возможность подобного международного сотрудничества в нашем регионе.

Отдельно надо сказать об Армении. Из Еревана как и все последние полтора года, звучат определенные оптимистичные сигналы. Пашинян и чиновники его правительства больше не провоцируют Баку, не сочиняют сказок про "Армению и точку". Конечно, в Баку уже давно не верят Армении на слово - но вот наконец, спустя полтора года после войны, в Ереване нашли в себе остатки сил признаться, что карабахская авантюра уничтожена окончательно и бесповоротно. Никол Пашинян, выступая перед парламентом, уже не кричит про "точки", а говорит о том, что конфликт с Азербайджаном был не из-за территорий, а "из-за гарантий соблюдения прав". Фактически, армянский премьер прямо признается в том, что никаких территориальных претензий к Азербайджану у Армении уже нет и не может быть. Осторожный оптимизм по поводу Пашиняна высказал и Президент Ильхам Алиев. Все на том же совещании глава государства подчеркнул, что Ереван принимает пять принципов нормализации отношений, которые были переданы азербайджанской стороной. "Как вам известно, для нормализации связей между двумя странами Азербайджан представил предложение, состоящее из 5 принципов, и армянская сторона положительно отнеслась к данному предложению, эти заявления уже были сделаны до Брюссельской встречи. А на Брюссельской встрече я просто хотел еще раз прояснить это для себя и выяснил, что Армения принимает 5 принципов. Таким образом, территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. То есть, если эти 5 принципов принимаются - это подтвердилось на апрельской встрече, - то данные вопросы являются составной частью этих 5 принципов. Это очень позитивный факт и, считаю, основное условие для нормализации двусторонних связей", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Шансов на прежнее существование у Армении нет - и это похоже понимает даже пресловутый "карабахский клан". Бредившие "непроходимой обороной", "армянскими львами" и "нацией воинов" Кочаряны, Саргсяны, Оганяны и прочие - даже они теперь молча наблюдают за тем, как их страна пожинает плоды их собственной ужасной деятельности, совершенных ими военных преступлений, агрессии и оккупации. Даже военные преступники, когда-то управлявшие Арменией, молча признают свое поражение перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Молчаливое признание армянами правоты и победы Президента Ильхама Алиева - это своего рода последний кусочек паззла под названием "Южный Кавказ". В нашем регионе впервые появился шанс на устойчивый мир и сотрудничество на благо всех наших стран и народов, а также на формирование новой логистики, то есть новых возможностей управления мировыми товарными и финансовыми потоками. Еще два года назад в такие перспективы никто бы не поверил. А уже сегодня это - наша новая региональная реальность, которую просчитал и воплотил в жизнь Президент Азербайджана Ильхам Алиев.