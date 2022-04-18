https://news.day.az/politics/1454136.html Делегация парламента Азербайджана посетит Грузию
Делегация парламента Азербайджана посетит Грузию
Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой 19 апреля совершит официальный визит в Грузию.
Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, в рамках визита запланированы встречи Сахибы Гафаровой с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.
Визит продлится до 20 апреля.
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