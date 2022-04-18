Делегация парламента Азербайджана посетит Грузию

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой 19 апреля совершит официальный визит в Грузию.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, в рамках визита запланированы встречи Сахибы Гафаровой с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.

Визит продлится до 20 апреля.