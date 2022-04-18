Омбудсмен распространила заявление в связи с годовщиной трагедии в Башлыбеле

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Башлыбельской резни.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, в заявлении говорится, что в результате геноцида, учиненного Арменией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, а также акта вандализма против историко-культурного наследия Азербайджана, в очередной раз были грубо нарушены требования норм международного права в сфере прав человека.

"Верим, что виновные в совершении Арменией многочисленных преступлений против мирных азербайджанцев, в том числе Башлыбельской резни, в ближайшее время будут привлечены к юридической ответственности и предстанут перед судом", - говорится в заявлении.