Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын встретился с американскими конгрессменами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в рабочем офисе Долмабахче в Стамбуле.

На встрече были обсуждены энергетическая безопасность, сотрудничество в сфере обороны, двусторонние политические и экономические связи.

В то же время были обсуждены региональные вопросы, в том числе нормализация азербайджано-армянских отношений, Сирия, Израиль, российско-украинская война.