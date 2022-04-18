https://news.day.az/politics/1454208.html Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений - ФОТО
Турция и США обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений - ФОТО
Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын встретился с американскими конгрессменами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча состоялась в рабочем офисе Долмабахче в Стамбуле.
На встрече были обсуждены энергетическая безопасность, сотрудничество в сфере обороны, двусторонние политические и экономические связи.
В то же время были обсуждены региональные вопросы, в том числе нормализация азербайджано-армянских отношений, Сирия, Израиль, российско-украинская война.
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