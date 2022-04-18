Армяне расстреляли в пещере беззащитных людей

Прошло 29 лет со дня Башлыбельской резни - одного из жесточайших военных преступлений, совершенных армянами против азербайджанцев в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Армяне во время оккупации перекрыли все дороги, ведущие в село, и 62 жителя Башлыбеля попытались скрыться от них в горах. На протяжении 17 дней они питались только некоторыми растениями и пили речную воду. 18 апреля 1993 года армянские бандиты обнаружили пещеру, где скрывались женщины, старики и дети и совершили очередной теракт. Во время оккупации Башлыбеля армяне расстреляли 27 безоружных мирных жителей этого села.

Съемочная группа карабахского бюро Trend побывала в освобожденном от оккупации селе Башлыбель Кяльбаджарского района, посетила место трагедии, запечатлела на видео воспоминания выживших свидетелей резни, передает Day.Az.

Один из свидетелей тех событий Махир Джафаров сообщил Trend TV, что армяне во время оккупации села сожгли заживо местного жителя Гусейна Гусейнова. Другого жителя Башлыбеля Гянаета Агаева они подвергли пыткам, в результате которых он скончался.

Армяне взяли в заложники 19 жителей села. 30 человек скрылись в горах и провели там в осаде еще 113 дней. Над оставшимися в живых неоднократно нависала угроза голодной смерти.

22 июля 1993 года эти люди смогли вырваться из кольца осады. Пройдя пешком четверо суток, они добрались до Дашкесана.

До оккупации население Башлыбеля составляло 1 790 человек. В селе было 323 дома, средняя школа на 380 ученических мест, детский сад на 45 мест, больница на 45 койко-мест.

В этот период в селе функционировали шесть магазинов, баня, хлебный цех, клуб, дом культуры и две библиотеки. В период оккупации никто из жителей села не смог вывезти свое имущество. Они пытались лишь спасти свои жизни, и горы стали их последним убежищем.

Отметим, что Башлыбель является одним из древнейших и крупных сел Кяльбаджарского района. Площадь его территории составляет 7 659 га. Село расположено у подножия горы Делидаг.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж из села Башлыбель.