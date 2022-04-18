Армянские вандалы собрались "восстанавливать" Сирию

Автор: Мехти Ахмедзаде

Масштаб трагедии, которую оставили после себя армянские оккупанты, покидая Карабах, поразителен. Вандалы разрушили инфраструктуру захваченных территорий, сровняли с землей азербайджанские города, села, поселки. Иностранные делегации регулярно посещают Карабах и воочию становятся свидетелями чудовищных преступлений армян против азербайджанского народа.

Верх цинизма, когда насильник изображает себя невинной овечкой. Именно это и прозошло на днях, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирии в связи с национальным праздником САР - Днем эвакуации иностранных войск, в котором подтвердил, внимание, готовность Армении вносить свой вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии и участвовать в процессе восстановления.

Удивительное лицемерие. Страна-разрушитель заявляет о том, что собирается что-то восстанавливать. Во-первых, как показала история на примере с Карабахом, Армения может лишь грабить, убивать, опустошать. За 30-летний период оккупации армяне не только целенаправленно уничтожали азербайджанские дома, памятники культуры, кладбища и многое другое, но и проводили политику выжженной земли после победы Азербайджнаа.

Во-вторых, как они собраются восстанавливать Сирию, в которой инфраструктура, по разным оценкам, разрушена на 40-70 %, если денег у Еревана на это просто нет и экономика Армении с каждым днем достигает все новых глубин стагнации.

Вместо того, чтобы давать невыполнимые обещания, Николу Воваевичу стоило бы подумать о том, как исполнить выполнимые - это обязательства, звятые им после подписания трехстороннего заяления, в частности, открытие коммуникаций.