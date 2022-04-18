https://news.day.az/politics/1454302.html Сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит Азербайджан
Сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит Азербайджан
Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в Twitter.
Госдеп сообщил, что на этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит регион, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
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