Сопредседатель МГ ОБСЕ от США посетит Азербайджан

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в Twitter.

Госдеп сообщил, что на этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит регион, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.