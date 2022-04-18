В Армении избили мужчину, осквернившего барельеф военного преступника Азгалдяна

В Ереване избили 58-летнего Карена Хачатряна, который сломал нос барельефу военного преступника Леонида Азгалдяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета "Грапарак" со ссылкой на самого пострадавшего.

Сообщается, что Хачатрян пришел в редакцию газеты, где заявил, что сотрудники уголовного розыска 3 дня удерживали и избивали его одном из полицейских участков Еревана, а также рассказал, почему он осквернил памятник террористу.

"Я сломал ему нос, потому что он предатель нации, поэтому его убили. Если бы Азгалдян и ему подобные не появились бы здесь, не было бы войны. Он виноват в смерти 5000 человек, погибших у нас в 2020 году. Он был предателем нации, родины, поэтому он был убит, и знаете ли вы, что его убил кто-то из его друзей?", - сказал пострадавший от полицейского беспредела.

В СК Армени отметили, что Хачатрян был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, дело в его отношении расследуется.

Напомним, что военный преступник Леонид Азгалдян являлся одним из зачинщиков армянского сепаратизма в Карабахе, принимал участие в оккупации азербайджанских земель, а также в этнических чистках азербайджанцев. ВС Азербайджана ликвидировали Азгалдяна 21 июня 1992 года в Агдеринском районе.