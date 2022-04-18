https://news.day.az/politics/1454308.html США приветствуют приверженность Президента Ильхама Алиева мирным переговорам с Арменией - Госдеп
США приветствуют приверженность Президента Ильхама Алиева мирным переговорам с Арменией - Госдеп
США приветствуют приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева мирным переговорам с Арменией.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Госдепартамента США в Twitter.
Соединенные Штаты приветствуют недавний телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении и приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева мирным переговорам, отмечается в публикации.
На этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит регион, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать мирный процесс, говорится в публикации Госдепа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре