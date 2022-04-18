США приветствуют приверженность Президента Ильхама Алиева мирным переговорам с Арменией

США приветствуют приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева мирным переговорам с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Госдепартамента США в Twitter.

Соединенные Штаты приветствуют недавний телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении и приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева мирным переговорам, отмечается в публикации.

На этой неделе сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер посетит регион, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать мирный процесс, говорится в публикации Госдепа.