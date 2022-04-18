Боевое дежурство и всестороннее обеспечение в Кяльбаджаре находятся на высоком уровне

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева осуществляются комплексные меры по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на освобожденных территориях, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В целях обеспечения образцовой службы личного состава в суровых климатических условиях, на территориях со сложным рельефом, поддержания боеспособности и состояния боевой готовности на высоком уровне претворяются в жизнь все необходимые мероприятия.

Военнослужащие полностью обеспечены свежей, высококалорийной пищей и другими видами снабжения.

Продолжаются комплексные мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.