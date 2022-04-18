Маму ранили на моих глазах

С трагедии, произошедшей в Башлыбеле, прошло 29 лет.

О тех событиях рассказал Trend житель села Габиль Алескеров, который находился во время нападения армян на село в пещерах неподалеку. Вспоминая эти события со слезами на глазах, он сказал, что 3 апреля 1993 года вооруженные силы Армении, напав на село Башлыбель Кяльбаджарского района, разграбили и полностью сожгли дома жителей села, передает Day.Az.

"Вместе со мной в пещерах, расположенных недалеко от села, укрывались 62 человека. Мы провели там несколько дней. Четверо армян, заподозривших, что в пещерах остаются люди, с пулеметами в руках отправились на поиски. Моя мама получила ранения обеих рук на моих глазах, когда пещеры обстреливали. Мой дед Алескер Алескеров, участник Первой и Второй мировых войн, не покинул родную землю и остался в Башлыбеле. Он считается пропавшим без вести и о нем нет никакой информации. Настоящий героизм проявил Вугар, пытавшийся защитить находившихся в пещерах безоружных жителей села. Он, сражаясь до последнего вздоха, препятствовал обнаружению армянами местонахождения тех, кто укрывался в пещерах. Вугар в одиночку вступил в схватку с четырьмя армянскими бандитами. Но граната, брошенная одним из армян, убила его. После того, как армяне нашли нас, были убиты 12 человек. 14 человек были взяты в заложники. Я тоже был взят в заложники, но в тот же день мне удалось сбежать. После побега я укрывался в другом селе района. Через 113 дней, передвигаясь лишь по ночам, я тайными горными дорогами смог выбраться из вражеской осады", - сказал он.