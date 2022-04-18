16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных мест, на дороге, вблизи которой находятся жилые дома, была обнаружена противотанковая мина. В эту группу входили 20 человек - жители Кяльбаджара, представители государственных структур и съемочная группа ITV. Противотанковую мину на пути следования автобуса с членами делегации обнаружил солдат-сапер Мердали Ашуров Фархад оглу. По предварительным данным, противотанковая мина была установлена в период с 10 по 25 ноября 2020 года, когда армянская сторона запросила дополнительного времени для вывода своих войск и жителей из Кяльбаджара.

Как сказал в понедельник Trend заведующий отделом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Санан Гусейнов, 8 апреля в связи с 30-й годовщиной Агдабанской трагедии был организован визит членов семей шехидов этой трагедии в село Агдабан, а 16 апреля - визит членов семей шехидов трагедии в тоннеле на этой территории, передает Day.Az.

По его словам, участники поездки в Кяльбаджар были разделены на две группы.

"Одна группа отправилась в село Башлыбель, а другая - в село Гюнешли. Позже состоялось посещение кладбища. На обратном пути, когда участники поездки, среди которых был Мирзоев Афсар, отец и сестра которого погибли во время резни в тоннеле, а племянница была взята в плен, намеревались посетить родные места, где были их дома, на дороге была обнаружена противотанковая мина. Трагедию удалось предотвратить. Армения продолжает минную войну против азербайджанского народа. Армяне, совершив за период 30-летней оккупации бесчисленные акты вандализма, преступления против человечности, во время выхода из Кяльбаджара заминировали село, чтобы создать препятствия для возвращения мирного населения на свои земли", - сказал Гусейнов.

Рассказывая Trend об этой поездке, родственник шехида Гулиев Рза сказал, что минирование населенных пунктов - пример вандализма армян.

"На обратном пути саперы, которые были с нами в селе Гюнешли, обнаружили противотанковую мину на дороге. В результате их бдительности трагедии удалось избежать. Уходя из Кяльбаджара, армяне заминировали населенные пункты, что уже само по себе свидетельствует об их грязных намерениях и целях", - сказал он.

Напомним, что на сегодня инженерно-саперными подразделениями минобороны Азербайджана очищено от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий. В целом было обнаружено и уничтожено 6 095 противопехотных и 2 172 противотанковые мины, а также 9 368 неразорвавшихся боеприпасов.

По линии Национального агентства по разминированию очищены 8612 гектаров территории, обезврежены 14757 неразорвавшихся боеприпасов, 10838 противопехотных мин, 5183 противотанковых мин.