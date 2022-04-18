Армения продолжает минную войну против азербайджанского народа
16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных мест, на дороге, вблизи которой находятся жилые дома, была обнаружена противотанковая мина. В эту группу входили 20 человек - жители Кяльбаджара, представители государственных структур и съемочная группа ITV. Противотанковую мину на пути следования автобуса с членами делегации обнаружил солдат-сапер Мердали Ашуров Фархад оглу. По предварительным данным, противотанковая мина была установлена в период с 10 по 25 ноября 2020 года, когда армянская сторона запросила дополнительного времени для вывода своих войск и жителей из Кяльбаджара.
Как сказал в понедельник Trend заведующий отделом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Санан Гусейнов, 8 апреля в связи с 30-й годовщиной Агдабанской трагедии был организован визит членов семей шехидов этой трагедии в село Агдабан, а 16 апреля - визит членов семей шехидов трагедии в тоннеле на этой территории, передает Day.Az.
По его словам, участники поездки в Кяльбаджар были разделены на две группы.
"Одна группа отправилась в село Башлыбель, а другая - в село Гюнешли. Позже состоялось посещение кладбища. На обратном пути, когда участники поездки, среди которых был Мирзоев Афсар, отец и сестра которого погибли во время резни в тоннеле, а племянница была взята в плен, намеревались посетить родные места, где были их дома, на дороге была обнаружена противотанковая мина. Трагедию удалось предотвратить. Армения продолжает минную войну против азербайджанского народа. Армяне, совершив за период 30-летней оккупации бесчисленные акты вандализма, преступления против человечности, во время выхода из Кяльбаджара заминировали село, чтобы создать препятствия для возвращения мирного населения на свои земли", - сказал Гусейнов.
Рассказывая Trend об этой поездке, родственник шехида Гулиев Рза сказал, что минирование населенных пунктов - пример вандализма армян.
"На обратном пути саперы, которые были с нами в селе Гюнешли, обнаружили противотанковую мину на дороге. В результате их бдительности трагедии удалось избежать. Уходя из Кяльбаджара, армяне заминировали населенные пункты, что уже само по себе свидетельствует об их грязных намерениях и целях", - сказал он.
Напомним, что на сегодня инженерно-саперными подразделениями минобороны Азербайджана очищено от мин более 15 тысяч гектаров освобожденных территорий. В целом было обнаружено и уничтожено 6 095 противопехотных и 2 172 противотанковые мины, а также 9 368 неразорвавшихся боеприпасов.
По линии Национального агентства по разминированию очищены 8612 гектаров территории, обезврежены 14757 неразорвавшихся боеприпасов, 10838 противопехотных мин, 5183 противотанковых мин.
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