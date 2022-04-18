С освобождением азербайджанских земель открылась прекрасная возможность для мира в регионе

С освобождением от оккупации азербайджанских земель открылась прекрасная возможность для достижения прочного мира в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время мероприятия, организованного для послов, аккредитованных в Турции.

Говоря о глобальных проблемах, стоящих на повестке дня, он сказал, что Турция продолжает процесс нормализации отношений с соседней Арменией.

Касаясь путей урегулирования российско-украинского конфликта и сирийского кризиса, а также других актуальных вопросов, Эрдоган заявил, что достижение мира, стабильности и развития на планете - единственно правильный путь, и позиция Турции по этим вопросам остается неизменной.

На мероприятии, состоявшемся в Центральном штабе правящей Партии справедливости и развития Турции Азербайджан был представлен послом страны Рашадом Мамедовым.