Трагедию в селе Гюнешли удалось предотвратить, но проблема мин остается

Проблема минной угрозы на освобожденных землях продолжает оставаться очень острой. Об этом еще раз напоминает поездка бывших жителей Кяльбаджара на родные земли, которая могла обернуться трагедией, если бы не профессионализм азербайджанских саперов.

Об этом сказал в комментарии Day.Az ветеран Первой карабахской войны, политический эксперт Эльшад Гасанов.

Напомним, что 16 апреля во время посещения группой жителей села Гюнешли Кяльбаджарского района родных земель на дороге в село была обнаружена противотанковая мина, заложенная армянами, как показало предварительное расследование, в промежутке 10-25 ноября 2020 года.

В автобусе, отметил Гасанов, находились 20 человек, включая жителей Кяльбаджара, представителей госструктур и журналистов.

"Граждане очень правильно поступили, обратившись за сопровождением к военной полиции. А та, в свою очередь, привлекла саперов министерства обороны. Бывшие жители Кяльбаджара приехали увидеть родные земли, побывали на месте геноцида d Башлыбель, которому 18 апреля исполнилось 29 лет. На пути в село Гюнешли на обочине дороги сапер рядовой Мардали Ашуров обнаружил противотанковую мину. Она была обезврежена специалистами Минобороны. Страшно представить, какая трагедия разыгралась бы здесь, если бы автобус наехал на мину, сколько было бы жертв", - сказал эксперт.

По его словам, только за прошлую неделю в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 59 противопехотных и 66 противотанковых мин, 237 неразорвавшихся боеприпасов. Каждая из этих мин и НБП представляет угрозу для мирного населения, которое ждет возвращения на свои земли.

После победы Азербайджан собственными силами ведет борьбу с минной угрозой, подчеркнул наш собеседник. Работу ведут специалисты ANAMA, МЧС, Минобороны. В текущем году на эти цели государством выделено 100 миллионов манатов, Азербайджан приобрел всю необходимую технику, вплоть до дронов, обнаруживающих мины. Единственное, чего не хватает - это рук.

"Об этом говорил на недавнем совещании с правительством Президент Ильхам Алиев. Он напомнил, что после войны от мин погибли или пострадали 200 человек, и обратился к международным организациям, призвав обратить внимание на эту проблему. Думаю, международное сообщество услышит этот призыв. Помощь уже поступает. Так, поддержку Азербайджану в вопросе разминирования оказала Великобритания. Так что работа идет. Ускорить ее, к сожалению, невозможно, потому что 80 процентов переданных Арменией Азербайджану карт минных полей не соответствуют действительности", - сказал Эльшад Гасанов.

Лейла Таривердиева