Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в послании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели военнослужащего турецкой армии в регионе, где Вооруженные силы Турции проводят операцию Pənçə Kilit. Ваша боль - наша боль. В решительной борьбе с террором мы всегда поддерживаем братские Вооруженные силы Турции. Да упокоит Всевышний душу погибшего военнослужащего. Выражаем глубокие соболезнования его семье.

Аллах рехмет элясин".