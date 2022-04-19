https://news.day.az/politics/1454536.html Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в послании говорится:
"Глубоко опечален известием о гибели военнослужащего турецкой армии в регионе, где Вооруженные силы Турции проводят операцию Pənçə Kilit. Ваша боль - наша боль. В решительной борьбе с террором мы всегда поддерживаем братские Вооруженные силы Турции. Да упокоит Всевышний душу погибшего военнослужащего. Выражаем глубокие соболезнования его семье.
Аллах рехмет элясин".
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