"Взлёт" и падение Минской группы

Автор: Пярвин Мирзазаде

Прошедшая неделя ознаменовалась информацией о "безвременной" кончине Минской группы ОБСЕ по вопросам Карабахского урегулирования, которая на протяжении более 28 лет пыталась мирным путём решить конфликт, разгоревшийся в далеком 1988 году. Все эти долгие годы Минская группа, в лице её часто меняющихся сопредседателей и неизменного личного представителя Действующего Председателя ОБСЕ Посла Анджея Каспршика, занималась тщетными попытками умиротворить страну агрессора Армению за счёт страны жертвы агрессии - Азербайджана, выдвигая предложения, часто далекие от основных принципов международного права, 4 резолюций СБ ООН и решений Будапештского и Лиссабонского Саммитов ОБСЕ, которые по сути должны были стать основой для мирного решения конфликта. К сожалению, ни сопредседателям, ни мировому сообществу не удалось принудить Армению выполнить обязательные к исполнению 4 резолюции СБ ООН, что в конце концов вынудило Азербайджан, впервые в современной мировой истории, используя комбинированный военно-политический метод, заставить Армению исполнить требования резолюций, что послужило практическому окончанию застарелого кровавого конфликта.

После распада СССР в декабре 1991 года, на политической карте мира появились новые независимые государства, которые восстановили свою независимость, утраченную после насильственной советизации в 1920-21 годах: Азербайджан, Армения и Грузия. На территории этих государств, к моменту восстановления независимости, уже шли кровавые конфликты, которые можно было бы даже назвать гражданскими войнами, вызванными территориальными претензиями Армении на Карабахский регион Азербайджана и движения сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии за отделение от Грузии. Так как бывшему руководству СССР не удалось решить эти конфликты, что во многом и способствовало распаду государства, то с обретением независимости этих государств конфликты стали проблемой уже международного масштаба, что и привело к интернационализации вопроса.

Попытки совместного посредничества России и Казахстана осенью 1991 года, когда Президенты Б.Ельцин и Н.Назарбаев прибыли в регион, встретились с лидерами двух стран и посетили Нагорный Карабах, добившись временного прекращения огня и размещения наблюдателей, провалились после того, как армянскими боевиками был сбит азербайджанский вертолёт 20 ноября 1991 года, на котором находилась группа из высокопоставленных представителей правительства Азербайджана во главе с Государственным Секретарём Тофиком Исмайловым, а также наблюдатели из России и Казахстана.

В январе 1992 года Азербайджан и Армения стали членами Совещания по Безопасности и Сотрудничества в Европе (ныне ОБСЕ), а в марте 1992 года членами ООН, обретя полноправное членство в этих влиятельных международных организациях. На начальном этапе конфликта (1991-1993 годы), который можно уже назвать Первой Карабахской войной, обе организации пытались посредничать в деле мирного урегулирования конфликта. Для этого в марте 1992 года регион посетила специальная миссия ООН во главе с бывшим госсекретарём США Сайрусом Вэнсом, которая по поручению тогдашнего Генерального Секретаря ООН Бутроса Бутроса- Гали на месте ознакомилась с ситуацией.

В феврале 1992 года сразу же после вступления Азербайджана и Армении в СБСЕ, регион посетила миссия СБСЕ во главе со специальным представителем тогдашнего Действующего Председателя организации Министра Иностранных Дел Чехословакии Иржи Динстбира - руководителем администрации Президента Вацлава Гавела - Карелом Шварценбергом.

Начиная с марта 1992 года вопросами урегулирования конфликта и прекращения огня в основном занималась СБСЕ. 24 марта 1992 года состоялось внеочередное заседание Совета СБСЕ на уровне министров иностранных дел, которое приняло решение активизировать усилия организации по прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта, для чего регион посетил тогдашний председатель СБСЕ Министр Иностранных Дел Чехословакии И. Динстбир. Совет решил созвать в Минске конференцию, которая обеспечит постоянно действующий форум для переговоров с целью мирного урегулирования кризиса на основе принципов, обязательств и положений СБСЕ. Также было принято решение пригласить на конференцию представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Италии, России, США, Турции, Франции, Чешской и Словацкой Федеративной Республики и Швеции. Таким образом, эту дату можно считать датой рождения Минской группы, которую затем армянская сторона стала представлять как "единственного правообладателя" на мирное разрешение конфликта, хотя это было абсолютно не так.

Ввиду того, что посреднические попытки ООН не увенчались успехом, и кроме того организация была занята вопросами урегулирования многочисленных конфликтов в различных регионах мира, от Балкан до Ближнего Востока, Азербайджан предпочёл урегулирование конфликта в рамках СБСЕ, исходя из того, что посредничество ООН обусловлено тем, что постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето, и влиятельное армянское лобби в некоторых странах могло через своих "друзей" повлиять на принятие решений не в пользу Азербайджана. А как известно, решения в СБСЕ принимаются на основе консенсуса.

Тогдашнее руководство Азербайджана в принципе соглашаясь на то, что вопросами конфликта будет заниматься СБСЕ исходила из того, что существующие мировые конфликты на Ближнем Востоке, Африке, Балканах и другие не решались в рамках ООН. Причина заключалась в том, что организация стала местом противостояния великих держав, которые старались из этого получать максимальные преференции. Кроме того, азербайджанская сторона учла и рекомендации братской Турции о целесообразности принятия предложения СБСЕ, переданное тогдашнему премьер-министру Гасану Гасанову посредством министра иностранных дел Турции Хикмета Четина. В этом случае Азербайджан получил бы Турцию как естественного союзника и защитника азербайджанских интересов в качестве полноправного участника Минской конференции. Ввиду того, что Беларусь предложила провести мирную конференцию в своей столице, городе Минске - конференция и группа получили название Минской. Таким образом, появление на свет Минской группы было обусловлено требованиями тогдашнего времени и сложившейся международной обстановки, когда страны-члены СБСЕ намеривались решать все конфликтные ситуации в Европе совместными усилиями, опираясь на положения Хельсинского Заключительного Акта СБСЕ1975 года, где четко прописаны нерушимость границ, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела государств-участников этого Совещания. Все ссылки армянской стороны в целях легитимизации сепаратистов на то, что в этом Акте также упоминается о праве наций на самоопределение несостоятельны в виду того, что армянская нация уже самоопределилась создав Республику Армения на исторических азербайджанских землях.

Деятельность Минской группы можно условно разделить на несколько этапов: первый этап 1992-1994 годы, когда шла наиболее горячая фаза Первой Карабахской Войны, и председатели тщетно пытались остановить боевые действия, взывая к наступающей армянской стороне. Второй период - 1994 - 1996 годы, когда у Минской группы вначале появились два сопредседателя, чьи усилия, направленные на достижение мирного соглашения также провалились, и третий период - 1997-2020 годы, когда посредничество осуществляли три сопредседателя и режим прекращения огня периодически нарушался с армянской стороны широкомасштабными провокациями на линии соприкосновения, как это было в апреле 2018 года и в июле 2020 года, который окончился в 2020 году Второй Карабахской Войной, разгромом и капитуляцией Армении, освобождением оккупированных азербайджанских территорий.

За все время деятельности Минской группы посредничать в урегулировании конфликта наряду с ними пытались и отдельные страны. Так в 1992 году посредническую миссию пытался осуществлять Иран, но эта миссия провалилась после подписанного в мае 1992 года в Тегеране соглашения о прекращении огня, когда воспользовавшись этим армянские вооруженные силы захватили 8 мая 1992 года город Шушу, а затем и Лачинский район.

На протяжении почти всего конфликта Россия с переменным успехом пыталась посредничать не только в качестве сопредседателя, но и на двусторонней основе. При российском посредничестве в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня, а также остановлены боевые действия - в апреле 2018 и июле 2020 годов. И наконец, подписанное 10 ноября 2020 года трёхстороннее Заявление практически положило конец конфликту, закрепив капитуляцию Армении.

США неоднократно пытались решить конфликт, выступая посредником и организовав в 2001 году в Ки Уэсте (штат Флорида) встречу Президента Гейдара Алиева сo вторым Президентом Армении Робертом Кочаряном. Такие же попытки делала и Франция, стараясь усадить стороны за стол переговоров в Париже. Увы, все эти попытки были безуспешны ввиду занимаемой армянской стороной бескомпромиссной позиции, суть которой состояла в удержании захваченных территорий с целью добиться признания Азербайджаном "независимости" сепаратистов и отказа от части своей территории.

За все это время Минская группа не собиралась в полном составе, за исключением короткого периода в 1992 году, когда в Риме проходили встречи участников группы на уровне старших должностных лиц. В декабре 1994 году на Саммите СБСЕ в Будапеште был утверждён мандат Минской Группы, выданный Действующим Председателем СБСЕ 23 марта 1995 года.

Первым председателем Минской конференции была избрана Италия. Заместитель министра иностранных дел этой страны Марио Рафаелли стал первым председателем Минской группы и в этом качестве действовал до 1 января 1994 года.

Необходимо заметить, что при принятии резолюций СБ ООН (кроме первой 822-ой, которая была реакцией на оккупацию Кельбаджарского района) принимались Советом Безопасности на основе консультацией с Председателем Минской группы. Далее председателем Минской Группы в 1994 - 1995 годах была Швеция в лице тогдашнего заместителя министра иностранных дел (статс-секретаря МИД) Яна Элиассона. Начиная с 1996 года Россия стала постоянным сопредседателем Минской группы, наряду с Швецией, которую затем сменила Финляндия в лице заместителя Министра иностранных дел этой страны Хекки Талвитие. Это было сделано по настоянию России и ряда других стран с целью консолидации посреднических усилий ОБСЕ, и в частности России по урегулированию конфликта.

На Лиссабонском саммите ОБСЕ в декабре 1996 года было принято решение об избрании Франции постоянным сопредседателем Минской Группы, и с 1 января 1997 года она обрела постоянный статус сопредседателя, а 14 февраля 1997 года третьим сопредседателем стали США. Таким образом, начиная с февраля 1997 года у Минской группы ОБСЕ появились три постоянных сопредседателя, которые стали вести переговорный процесс, время от времени предлагая сторонам конфликта Азербайджану и Армении различные варианты его урегулирования.

Первое время все три сопредседателя стали проявлять небывалую активность, стараясь создать впечатление о том, что в результате их деятельности конфликт обязательно разрешится. Сопредседатели предложили сторонам конфликта представить свое видение относительно его урегулирования. Азербайджан сделал свой выбор предложив поэтапный вариант урегулирования, который предусматривал вывод армянских оккупационных войск с занятых территорий, а затем решение вопроса статуса Карабахского региона с предоставлением армянскому населению автономии. Армения же выступала за пакетный метод решения конфликта, обуславливая вывод войск с части оккупированных территорий предоставлением "независимости" сепаратистам, при этом сохраняя часть азербайджанской территории в качестве некоего пояса безопасности и коридора для сухопутного сообщения между будущим квазинезависимым "арцахом" и армянской территории, имея в виду будущий "миацум", то есть неприкрытую аннексию.

Уже в 1998 году сопредседателями были выдвинуты относительно новые идеи по урегулированию под названием "общее государство", которые предусматривали при де-юре сохранении Карабахского региона в составе Азербайджана, де-факто практическую "независимость" сепаратистам в составе некого общего государства в форме конфедерации с созданием армянского контроля над большей частью оккупированных территорий в преддверии Саммита ОБСЕ в Стамбуле, который состоялся в 1999 году. Естественно, что данное предложение было отвергнуто Азербайджаном, как полностью неприемлемое, противоречащее Конституции и нарушающее суверенитет страны. Армения также отвергла это предложение, как не отвечающее требованиям о полной независимости Карабахского региона от Азербайджана.

Следующая попытка урегулирования была предпринята уже американским сопредседателем в 2001 году, организовавшего встречу в Ки - Уэсте, где попытался реализовать часть идей американского политолога П. Гобла о достижении мира на основе обмена территорий между Азербайджаном и Арменией. Однако, и это не удалось сделать, ввиду твёрдой позиции Президента Гейдара Алиева, который отказался обсуждать подобного рода неприемлемые предложения.

Новый этап переговорного процесса наступил после избрания Президентом Ильхама Алиева в 2003 году, который во главу своих предвыборных обещаний поставил вопросы освобождения оккупированных азербайджанских территорий и возвращения беженцев на основе соблюдения территориальной целостности Азербайджана. Наверное, в истории мировой дипломатии ещё не было таких сложных и драматичных переговоров, которые велись с небольшими перерывами начиная с 2004 года по лето 2020 года, когда сопредседателями делались многочисленные попытки достичь мирного соглашения (чтобы затем требовать для себя Нобелевскую Премию мира) за счёт государства ставшей жертвой агрессии. Причём значительную роль в позиции сопредседателей играл тот фактор, что на неё оказывала влияние богатая армянская диаспора их стран. Ведь предлагая фактически пораженческий мир Азербайджану, они зачастую пытались не только достичь соглашения, но и умаслить влиятельное армянское лобби во имя будущей карьеры. Но все попытки сопредседателей надавить, уговорить и иногда даже пригрозить азербайджанской стороне наталкивались на непреклонную позицию Президента Ильхама Алиева, который стоял на страже национальных интересов Азербайджана, ни на йоту не отступая от провозглашённых им принципов о незыблемости территориальной целостности страны. Ввиду того, что армянская сторона продолжала настаивать на пакетном решении конфликта, а Азербайджан на поэтапном варианте, сопредседатели предложили смешанный поэтапно-пакетный принцип решения, который впервые был представлен сторонам в Мадриде в ноябре 2007 года и получивший название Мадридских принципов. Все дальнейшие переговоры шли на основе этих принципов, которые в общем можно было назвать приемлемыми для достижения мирного соглашения и предусматривающие вывод армянских оккупационных войск из азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха, демилитаризацию этих территорий, возвращение беженцев, налаживание межобщинного диалога и тд. с отложением рассмотрения статуса на более позднее время. Причём азербайджанская сторона говорила о статусе автономии для армянского населения, а армянская сторона требовала только признания независимости. Твёрдая позиция, которую занял Президент Ильхам Алиев заключалась в том, что никакого второго армянского государства на исконных азербайджанских территориях быть не может.

Армянская сторона, как всегда, проявляя двуличие, то соглашалась, то отказывалась от достигнутых договорённостей в ходе переговорного процесса в рамках Минской группы. Сопредседатели очень часто заигрывали с армянскими переговорщиками, пытались удовлетворить их максималистские требования, что в конце концов завёл переговорный процесс в полный тупик. Несмотря на то, при посредничестве сопредседателей была достигнута предварительная договоренность об освобождении части азербайджанских территорий по формуле 5+2 (речь шла о районах вокруг бывшей автономии), армянская сторона категорически отказалась это выполнять, увязывав данный вопрос с предоставлением независимого статуса для армянского населения. В 2009 году появилась обновлённая версия Мадридских принципов, которую Президент Ильхам Алиев оценил так: "Азербайджан в принципе согласен с обновлёнными Мадридскими принципами. Правда, в этих предложениях (обновлённых Мадридских принципах) есть определённые моменты, которые не могут нас удовлетворить. Но они носят больше технический и редакционный характер"

Однако, армянская сторона постоянно саботировала работу над этими принципами, а сопредседатели вместо оказания необходимого давления частенько ей потакали.и "сюсюкались" с ней ради призрачного мира. Если в начале Азербайджан ещё и питал надежду на мирное решение конфликта, то после 2010 года, с каждым годом все эти надежды улетучивались, а позиция сопредседателей в ходе переговорного процесса становилась всё более похожей на "переговоры ради переговоров". Как только сопредседателям удавалось договориться о чем-либо со сторонами переговоров, Армения, соглашаясь, просила взять паузу для консультаций, а потом отказывалась от согласованного варианта. Сопредседатели постоянно нянчились с представителями Армении, а когда их все-таки припирали к стенке, армянская сторона провоцировала вооружённые инциденты на линии соприкосновения, а иногда и широкомасштабные боевые столкновения, как это было в апреле 2016 года, чтобы затем спрятаться за спину международных посредников.

Главной целью армянской стороны на переговорах было добиться полного замораживания конфликта с целью сохранения под контролем оккупированных азербайджанских территорий и ввода миротворцев, которые могли бы их прикрыть как щит от ответных действий азербайджанской армии. Фактически после того, как в 2016 году Армения упросила Россию остановить Азербайджан, который нанёс ответный удар, взамен на обещание вывести войска добровольно с части оккупированных территорий, а потом оправившись отказалась это делать, и таким образом переговорный процесс полностью зашёл в тупик.

Далее деятельность сопредседателей была похожа на имитацию переговоров, так как армянская сторона заняв неконструктивную позицию, отказывалась от обсуждения конкретных вопросов по освобождению оккупированных территорий без предоставления статуса "независимости" для сепаратистов.

После прихода к власти в мае 2018 года "революционного" правительства Никола Пашиняна, который открыто заявил том, о чём его предшественники говорили только вполголоса: "Карабах - это Армения и точка", у азербайджанской стороны сложилось мнение, что сопредседатели Минской группы окончательно потеряли своё лицо и полностью попали под влияние армянской стороны, не реагируя на такие провокационные заявления, которые можно рассматривать как призыв к войне, а не к миру. Ведь многочисленные встречи и переговоры Министров Иностранных Дел Азербайджана и Армении, которые проводились под эгидой сопредседателей Минской группы начиная с 2004 года по 2020 годы имели целью достижения мира на основе территориальной целостности и нерушимости границ, а не присвоения захваченных в ходе Первой Карабахской Войны азербайджанских территорий. Сопредседателям не удалось предотвратить новую войну, так как их деятельность оказалась абсолютно безрезультативной, несмотря на то, что Азербайджан был настроен на ведение субстантивных переговоров.

После окончания Второй Карабахской войны у сопредседателей Минской группы появился шанс на возобновление своей деятельности с учётом новых реалий. Об этом им прямо сказал на встрече в июле 2021 года Президент Ильхам Алиев, призвав представить предложения, отвечающие изменившейся геополитической ситуации в регионе и с учётом того, что Азербайджан принудил Армению выполнять 4 резолюции СБ ООН, отказавшись от старых предложений потерявших актуальность. В то же время армянская сторона постоянно взывает к возобновлению переговоров в рамках Минской группы в надежде реанимировать старые предложения, потерявшие всякий смысл. Основная задача властей в Ереване вновь заморозить ситуацию, чтобы спасти сепаратистов, постараться сохранить остатки армянских вооруженных сил на территории, где временно размещены миротворцы, а также вновь раскрутить спираль бесконечных переговоров, которые станут повторением "старых песен" о статусе. Естественно, что азербайджанская сторона не собирается возвращаться назад в прошлое и предлагает прямые переговоры по достижению мирного соглашения на основе территориальной целостности обоих государств. Такие переговоры при посредничестве России и ЕС уже прошли в Москве и Брюсселе, где обсуждались конкретные шаги по делимитации границы, открытию транспортных коридоров, налаживанию диалога и тд. Время показало, что необходимость в услугах сопредседателей отпала, так как в новых условиях могут обсуждаться лишь конкретные вопросы, а не утопические идеи армянской стороны о статусе автономии, который перестал быть актуальным, после того как армянская дипломатия сама отказалась от него, предпочитая максималистские требования о некой "независимости" и выбрав путь войны. Как договорились стороны в Брюсселе, Министры Иностранных Дел Азербайджана и Армении в ближайшее время начнут переговорный процесс по достижению мирного соглашения, причём без всякой Минской группы и сопредседателей.

Президент Ильхам Алиев точно оценил деятельность сопредседателей Минской группы, сказав, что она равна нулю, ведь до сих пор с июля 2021 года они не смогли представить никаких новых предложений, отвечающих нынешним реалиям.

Одновременно последние события в мире, связанные с ситуацией вокруг Украины, положили конец совместной работе сопредседателей ввиду того, что они оказались по разные стороны баррикад. Отказ США и Франции от продолжения совместной работы с Россией не только в Минской группе, но и в других форматах по некоторым проблемам, фактически привело к развалу сложившихся ранее структур по решению международных проблем. Россия уже поменяла статус своего сопредседателя сделав его специальным представителем Министра Иностранных Дел по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, французский сопредседатель посещает регион в качестве представителя Председательствующего в ЕС Президента Франции по Южному Кавказу, и наверное скоро нужно ожидать изменения статуса и американского сопредседателя. Все это де-факто свидетельствует о развале Минской группы, которая так и не смогла выполнить свою главную задачу - освобождение оккупированных территорий, возвращение беженцев и достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

Армянская официальная хроника и пресса продолжают освещать индивидуальные визиты сопредседателей в регион как торжество "армянской дипломатии", при этом умалчивая о том, что посещение Еревана без согласования друг с другом это явное нарушение мандата ОБСЕ, выданного им еще в 1997 году.

Многообещающий "взлёт" Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на Южном Кавказе окончился долгим и мучительным падением по причине невозможности добиться мира не принудив агрессора отступить и отказаться от экспансии. Если бы сопредседатели взяли за основу своей деятельности незыблемые принципы международного права и Устава ООН о территориальной целостности и нерушимости границ, показав армянской стороне, что никаких манёвров и интерпретаций в этом вопросе не потерпят, то наверняка это стало бы сигналом к необходимости договариваться, а не перемалывать с пустого на порожнее. Время показало правоту Президента Ильхама Алиева, который ещё задолго до Второй Карабахской Войны предупреждал и армянскую сторону, и сопредседателей о том, что если не удастся освободить оккупированные азербайджанские территории мирным путём, будут использованы другие возможные пути решения конфликта. Это и произошло в ноябре 2020 года, когда блестящая военная победа Азербайджана положила конец оккупации, создав условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев на свои исторические земли - к себе домой.