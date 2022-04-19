Делегация Милли Меджлиса прибыла с официальным визитом в Грузию

19 апреля делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Грузию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели делегацию парламента Азербайджана встречали заместитель председателя парламента Грузии, руководитель группы дружбы по межпарламентским связям с Азербайджаном Арчил Талаквадзе, грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и другие официальные лица.

На сегодня запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с официальными лицами Грузии.