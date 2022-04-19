Президент Кыргызстана вылетел с официальным визитом в Азербайджан
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 апреля, с официальным визитом вылетел в Баку, Азербайджанская Республика, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.
В рамках визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, встретится с представителями местных деловых кругов.
Состоится обсуждение актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и иных областях, также планируется подписание ряда документов.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- супруга Президента Айгул Жапарова;
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Жээнбек Кулубаев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Кайрат Осмоналиев;
- министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;
- министр цифрового развития Талантбек Иманов;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
- министр экономики Данияр Амангельдиев.
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