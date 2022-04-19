Названы имена арестованных по "Тертерскому делу".

Как сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в связи с возникшими в ходе расследования уголовного дела основаниями для подозрения в пытках в отношении отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы, а также превышении должностных полномочий Нифталиев Рашид Агашариф оглу, Микаилов Руслан Мухаммедали оглу, Машиев Сенан Сахавет оглу, Гахраманов Джабир Бабахан оглу, Азизов Полад Сейфаддин оглу, Алиев Эльчин Калам оглу и Мамедов Интигам Шариф оглу были привлечены к уголовной ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пытками), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением в качестве обвиняемых. Также был объявлен в розыск Азизов Полад Сейфаддин оглу, скрывавшийся от следствия.

В то же время были установлены основания для подозрения в отношении отбывающего в настоящее время наказание Агаева Фуада Рамиз оглу в совершении других противозаконных действий, кроме тех, за которые он отбывает наказание, в отношении многочисленных потерпевших, ему было предъявлено соответствующее обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 Уголовного кодекса.

О ходе расследования общественность будет проинформирована дополнительно.