https://news.day.az/politics/1454640.html США остаются привержены налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией - посол
США остаются привержены налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией - посол
США остаются привержены налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе "Дня открытых дверей" в посольстве в Баку.
"США будут стремиться решить любые конфликтные вопросы между Арменией и Азербайджаном", - сказал посол.
Литценбергер отметил, что США будут способствовать налаживанию переговорного процесса между сторонами.
Он добавил, что недавно ЕС тоже оказал поддержку в этом вопросе, что очень приветствуется Соединенными Штатами.
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