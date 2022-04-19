США остаются привержены налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе "Дня открытых дверей" в посольстве в Баку.

"США будут стремиться решить любые конфликтные вопросы между Арменией и Азербайджаном", - сказал посол.

Литценбергер отметил, что США будут способствовать налаживанию переговорного процесса между сторонами.

Он добавил, что недавно ЕС тоже оказал поддержку в этом вопросе, что очень приветствуется Соединенными Штатами.