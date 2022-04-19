Опыт Азербайджана в войне 21-го века привели в пример на российском телевидении

Автор: Мехти Ахмедзаде

В дни Второй Карабахской войны очень многие в мире внимательно наблюдали за тактикой ведения боя Азербайджанской армией. Впоследствии зарубежные военные специалисты признавали, что Азербайджан показал войну 21-го века. Не только потому, что на дворе 21-й век, а потому, что впервые были применены современные технологии ведения боевых действий, продемонстрированы новые возможности, предоставляемые военной наукой. Военная наука это не наука убивать, это наука защищать свою страну и побеждать с минимальными потерями для своих Вооруженных Сил, и Азербайджанская армия продемонстрировала все тонкости и нюансы современных эффективных способов ведения войны.

Внимательно следили за 44-дневной войной и подкуленные армянсим лобби российские пропагандисты в лице Соловьева, Шейнина, Скабеевой и др. Сегодня в эфире "60 минут" Ольга, обсуждая ситуацию в Украине, поговорила с военным корреспондентом Александром Коцом, который являясь агентом, продвигающим армянские интересы за армянские деньги, неожиданно признал эффективность применения азербайджанской армией дронов и беспилотников во 44-дневной контрнаступительной операции.

Отвечая на вопрос Скабеевой о беспилотниках, Коц заявил, что "на территории Украины собираются беспилотники, применяются Байрактары".

"Сегодня украинцы применили АН-2, который мы называем "кукурузник". Неудивился, потому что с таким аппаратом я сталкивался во время войны в Карабахе. Это китайская разработка, летит беспилотно, начинен взрывчаткой и может использоваться, как дрон-камикадзе повышенной мощности", - сказал Коц.

Во время освободительной войны 2020-го года работащий на Симоньян военкор отличался особенной предвзятостью - так же как и Габреляновский Пегов, публиковал лишь выгодную официальному Еревану информацию, однако раз или два нехотя разоблачал армянские фальсификации. Например, в октябре 2020-го, когда Арцрун чуть ли мамой клялся, что "армянская армия побеждает", Коц опубликовал в своем телеграм-канале фото десятков окровавленных носилок. Посмотрев на снимок, было очевидно, что эти носилки использовались в зоне боевых действий. Окровавленные носилки перешивались и использовались снова и снова, что раскрыло факт того, что Ереван пытался тщательно скрыть реальные потери на фронте. Конечно, через несколько минут после публикации, Коц в спешке удалил фото, видимо получив по башке от своего армянского руководства, но как говорится "Интернет все помнит".

Как видим Коц - двуликий журналюга - и денежек ему хотелось, и правдой поделиться. Поэтому неудивительно, что сегодня, как и все, наконец-таки признал превосходство и тщательно спланированную операцию ВС Азербайджана, да еще и в прямом эфире проармянского "60 минут".

Напомним, что успех Азербайджана в освободительной Карабахской войне замечают и зарубежные аналитики. В последние дни ряд СМИ в материалах, посвященных событиям в Украине, напомнили о 44-дневной войне и новаторских методах Азербайджанской армии. Washington Post в статье под названием "Русские танки терпят поражение. Место ли им на современном поле боя?", рассуждая об эффективности использования танков, напомнила, что комбинация использования турецких беспилотников ТБ2 и барражирующих боеприпасов израильского производства оказалась очень эффективной для Азербайджана в победоносной Второй Карабахской войне в 2020 году. В статье отмечалось, что армяно-азербайджанская война "дала сторонникам и противникам использования бронетехники много тем для обсуждения. VICE News так же указывает в материале о боевых действиях в Украине, что "во время войны азербайджанские силы с применением дронов успешно уничтожали армянскую технику".

Действительно, тактика Азербайджана по эффективному уничтожению тяжелой техники Армении, включая танки, была новинкой в ​​мировой военной истории. Однако зарубежные авторы неточны, говоря о количестве уничтоженной современными средствами ведения боя армянской техники. На самом деле Армения потеряла в 44-дневной войне не 47, а 80 процентов тяжелой техники. Это уникальный результат, заслуживающий внимания. Турецкие ударные Bayraktar TB, прославившие военпром Турции, ставшие ужасом оккупационных войск израильские дроны-камикадзе Harop и барражирующие боеприпасы Skystriker и др. прошли своеобразную проверку боем в Карабахе. По оценкам зарубежных экспертов, в первые три недели войны Армения уже потеряла из-за дронов средства в размере трех военных бюджетов. Это был невероятный результат. Не случайно после 44-дневной войны встал вопрос эффективности бронетехники.

ВВС сразу после завершения войны выступила со статьей "Война будущего. Как конфликт в Карабахе повлияет на развитие военных беспилотников", назвав их "символом войн будущего".

Война в Карабахе между Арменией и Азербайджаном дала возможность увидеть, как может выглядеть конфликт будущего, писал в Breaking Defense генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер, возглавляющий Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation. По его мнению, причиной победы Баку стало использование высокотехнологичного оружия в сочетании с системами, позволяющими оперативно принять решение о нанесении удара.

Южноамериканская пресса после 44-дневной войны тоже обратилась к теме дронов. Эксперт Эммануэль Руз отмечал журналистам, что "эта технология - новшество в военном искусстве, полностью меняющее тактику на поле боя. Азербайджанцы смогли воспользоваться преимуществами, прибегнув к простой логике: без авиации невозможно победить, но вместо того, чтобы тратить миллионы на приобретение самолета и обучение пилотов, лучше закупить дистанционно управляемые БПЛА".

Тактика, примененная Азербайджаном, заставила и Великобританию задуматься. Как писала The Guardian, Британия приняла решение приступить к реализации новой программы создания беспилотных летательных аппаратов, изучив использование этой технологии Азербайджаном для победы над Арменией в нагорно-карабахском конфликте.

Die Welt и Le Figaro так же писали о том, что недорогие и эффективные беспилотные летательные аппараты открывают новую эру ведения войны. Сегодня для того, чтобы одержать победу, следует отказаться от той войны, какая велась раньше. Военные беспилотники используются уже 20 лет, но в Карабахе они впервые повлияли на весь ход конфликта. Во всем мире все больше и больше стран обращаются к дронам, писала Die Welt. БПЛА перестали быть просто средствами разведки и уничтожения, они служат также для координации действий артиллерии, танков и пехоты. Кроме того, они нарушают воздушную оборону и связь противника, указывали аналитики издания.

Журнал Foreign Policy писал об изучении американскими военными опыта азербайджанских ВС в ведении военных операций во время Карабахской войны. По словам бывшего главы Группы асимметричной войны в армии США полковника Скотта Шоу, после того, как Азербайджан разгромил Армению, стало очевидно, что американские вооруженные силы больше не будут обладать неоспоримым превосходством в воздухе над своими соперниками, и что даже сравнительно бедные страны могут обеспечить себе респектабельные военно-воздушные силы. В статье говорилось, что американские военные тщательно изучают видеоматериалы, опубликованные Азербайджаном, отражающие успешную стратегию и современную тактику ведения войны.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью журналу Defense News заявил, что военные США значительно изменили сценарии учений, и этот процесс ускорился после 44-дневной войны.

Современное вооружение, закупленное азербайджанской стороной, оправдало все затраты. Современная война это сражение технологий, что продемонстрировал всему миру Азербайджан. Жаль только, что в период 44-дневной войны и после нее западные аналитики и военные эксперты высказывались об этой мощи на вооружении Азербайджана не с теми эмоциями, с какими сегодня комментируют применение тех же Bayraktar армией Украины. Если в войне против армянских оккупантов дроны представлялись исключительно убийцами и исчадием ада, то в руках украинских ВС БПЛА превратились в "оружие надежды".

Да, с двойными стандартами мы столкнулись и здесь. Когда мы освобождали наши земли от оккупации и использовали знаменитые дроны "Байрактар", некоторые иностранные эксперты и пресса преподносили их как "оружие смерти", а сейчас их называют ангелами. Это, конечно, коробит, но с такими подходами, судя по всему, ничего поделать невозможно.

Как бы там ни было, о 44-дневной войне, о том, как воевала Азербайджанская армия и насколько верную стратегию и тактику подготовки к разгрому агрессора выбрал Баку, будут вспоминать еще долго. Как видим, это признают уже и на проармянских шоу. Тут есть, о чем вспомнить и о чем поговорить, ибо правду долго не утаить.