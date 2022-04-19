Президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 19 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и его супругу Айгуль Жапарову в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.