Президент Кыргызстана посетил Аллею шехидов в Баку - ФОТО
19 апреля находящийся в Азербайджане с официальным визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова посетили Аллею шехидов в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Аллее шехидов был выстроен почетный караул. Президент Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова посетили могилы героев, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику "Вечный огонь".
В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Азербайджана.
В заключение гостям, которые понаблюдали за панорамой Баку с самой высокой точки города, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и работе по благоустройству и созиданию в столице.
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