Президент Кыргызстана посетил Аллею шехидов в Баку

19 апреля находящийся в Азербайджане с официальным визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова посетили Аллею шехидов в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Аллее шехидов был выстроен почетный караул. Президент Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова посетили могилы героев, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику "Вечный огонь".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Азербайджана.

В заключение гостям, которые понаблюдали за панорамой Баку с самой высокой точки города, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и работе по благоустройству и созиданию в столице.