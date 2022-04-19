Азербайджанские и турецкие военнослужащие проводят учения

С участием военнослужащих инженерных войск азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проводятся тактико-специальные учения по инженерному обеспечению с применением современной техники и оборудования.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, по тематике занятий саперы изучают тактико-технические характеристики миноискателей, совершенствуют свои теоретические знания о правилах их применения.

В специально оборудованном инженерном городке саперы на практике выполнили задания по разведке местности, обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.