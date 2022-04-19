https://news.day.az/politics/1454696.html Азербайджанские и турецкие военнослужащие проводят учения - ВИДЕО
Азербайджанские и турецкие военнослужащие проводят учения - ВИДЕО
С участием военнослужащих инженерных войск азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проводятся тактико-специальные учения по инженерному обеспечению с применением современной техники и оборудования.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, по тематике занятий саперы изучают тактико-технические характеристики миноискателей, совершенствуют свои теоретические знания о правилах их применения.
В специально оборудованном инженерном городке саперы на практике выполнили задания по разведке местности, обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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