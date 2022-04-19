https://news.day.az/politics/1454706.html Путин и Пашинян договорились активизировать взаимодействие РФ, Азербайджана и Армении
Путин и Пашинян договорились активизировать взаимодействие РФ, Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян на переговорах во вторник договорились активизировать взаимодействие в трехстороннем формате вместе с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении по итогам встречи.
"Стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом", - следует из документа.
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