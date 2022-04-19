Сахиба Гафарова обсудила двусторонние отношения с председателем парламента Грузии

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 19 апреля встретилась с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили в ходе официального визита в Грузию, сообщает Day.Az во вторник на Милли Меджлис.

Руководитель парламента Грузии поприветствовал азербайджанскую коллегу, отметив, что Грузия считает очень важным развитие отношений с Азербайджаном как с дружественным государством. Сотрудничество между двумя странами вышло за региональные рамки и перешло в международную плоскость, превратившись в прочное и успешное взаимодействие, в особенности в том, что касается политических, экономических, транспортных, торговых и гуманитарных вопросов, сказал Папуашвили. Он отметил, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга в международных организациях. Взаимоотношения двух народов уходят корнями в историю, и будут развиваться и впредь. Папуашвили подчеркнул неизменную поддержку Грузией территориальной целостности Азербайджана. Он также отметил работы по восстановлению и строительству, проводимые Азербайджаном на своих освобождённых от оккупации землях, современный подход в этом вопросе азербайджанского руководства.

Что касается отношений между законодательными собраниями двух стран, то, по словам Шалвы Папуашвили, они сотрудничают как на двусторонней, так и на многосторонней основах. Общему благу служат взаимные визиты руководителей и депутатов парламентов, их регулярные встречи. Глава грузинского парламента также подчеркнул огромное значение дальнейшего продвижения связей в таких сферах, как гуманитарная область, культура и образование.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за искренние слова и приглашение совершить официальный визит в Грузию. Она отметила, что это её первый официальный визит в Грузию в качестве председателя Милли Меджлиса. Обращаясь к многовековой истории взаимоотношений двух соседних и дружественных стран, Сахиба Гафарова сказала, что народы двух стран столетиями были опорой друг другу, а их отношения получили дальнейшее развитие во многих областях после обретения независимости. Она добавила, что в этом году будет отмечаться тридцатилетие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Гафарова сказала, что Грузия - активный участник реализуемых Азербайджаном международных проектов. Совместные нефтегазовые и транспортные проекты говорят о крепком партнёрстве между двумя государствами. Сотрудничество парламентов двух стран очень продуктивно. Парламенты стран играют особую роль в развитии азербайджано-грузинских отношений, в обоих парламентах есть группы дружбы, а национальные делегации всегда поддерживают контакты и действуют в духе сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Имеются широкие возможности для ещё большего расширения парламентских взаимоотношений через деятельность парламентских комитетов, которые могли бы обмениваться опытом законодательной работы в правовой, экономической, гуманитарной сферах и иных направлениях. В этом смысле очень полезен формат трёхстороннего сотрудничества, связывающий комитеты международных отношений парламентов Азербайджана, Грузии и Турции, добавила она.

Также Сахиба Гафарова коснулась темы Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, поблагодарив за занятую Грузией во время войны справедливую позицию, оказанную поддержку. Было отмечено, что, освободив 20 процентов своей территории после почти тридцатилетней армянской оккупации, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, самостоятельно реализовав документы, принятые рядом международных организаций, в том числе четыре резолюции Совета безопасности ООН. За период оккупации Армения разграбила материальные богатства Азербайджана, разрушила города и сёла страны. Сейчас Азербайджан ускоренно осуществляет восстановительные проекты с целью обеспечения возвращения вынужденных переселенцев в родные края. Восстановление коммуникаций и реализуемые проекты придадут импульс развитию всего региона.

Председатель Милли Меджлиса добавила, что Азербайджан желает говорить не о войне, а о мире, и с целью нормализации отношений представил Армении предложения, состоящие из пяти пунктов. Была выражена надежда, что армянская сторона выполнит свои обязательства, между двумя странами будет подписано мирное соглашение и в регионе будут обеспечены устойчивый мир и стабильность.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава азербайджанского парламента сделала запись в "Книге почётных гостей".